林書豪更有時尚態度了！COACH新設計竟把馬車變成「噴漆塗鴉」

▲林書豪親身演繹COACH全新藝術聯名系列。（圖／品牌提供，以下同）



記者王則絲／台北報導

林書豪在接下COACH大中華區代言人後，首個形象中靦腆的笑容裡不難看出他的對時尚擺拍的生澀，近日曝光另一組為COACH全新新銳設計師聯名系列所拍攝的廣告中，似乎變得更帥、更有時尚態度了！從林書豪身上的單品可以看見，本次藝術聯名系列以「塗鴉馬車」為最大重點，一舉躍上眾多COACH經典老花包款。

源自於50年代的古典馬車標誌，從精緻的描繪搖身一變，成了以簡單線條組成的街頭風「塗鴉馬車」，前方的馬兒頂著圓滾滾的身體，後面則是裝了兩個輪子的車廂，用一道閃電來詮釋銜接馬車的韁繩，看似隨性的幾筆勾勒，卻也什麼都畫出來了，古典與現代的碰撞感令人耳目一新。

此番搶眼的設計，是COACH邀請先前曾合作過的大陸知名平面設計師廣煜，以及兩名東華大學的學生李若思與譚茜，以新銳設計師的身份共同創作出的成品，他們利用原創的「塗鴉馬車」，為COACH的經典賦予了全新生命，作品涵蓋了服飾、手袋和配件。

▲大圖案「塗鴉馬車」老花後背包，NT＄25,800。

▲滿版「塗鴉馬車」後背包，NT＄25,800。

▲林書豪示範款「塗鴉馬車」老花腰包，NT＄16,800。

藝術聯名系列包款大部分以COACH經典的老花包為基底，覆蓋上全新的馬車視覺，並以紅色與藍色的皮革滾邊或是拼接配色為主，包括近期火紅Hutton手袋系列也換上新裝，結合兩款經典設計的Hutton Saddle包也加入行列，不論男生、女生的配件選擇都非常多。

▲COACH Hutton Saddle Bag，NT＄19,800。



▲COACH Hutton Shoulder Bag，NT＄21,800。

如果你喜歡的是更加童趣的卡通聯名，不妨參考MARC JACOBS全新商品線「THE MARC JACOBS」與史努比的聯名系列包款，THE MARC JACOBS日前於台北101更開設了專門店，獨家販售這款史努比後背包。

▲THE MARC JACOBS和史努比的聯名系列包款。（圖／品牌提供）

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