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風・Luxury／G-SHOCK蛙人錶曾被炒到上百萬元　第7代一體成形亮相

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▲▼ G-SHOCK FROGMAN 。（圖／公關照）

▲首款純指針設計的FROGMAN GWF-A1000系列，25,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

深受潮人追捧的G-SHOCK，旗下MASTER OF G 系列的FROGMAN蛙人錶，堪稱新款作品最少，但總有一群收藏家每出必買，就是愛它那超霸氣的不對稱錶殼設計、ISO防水200米的特色，今夏又是他們出手的好時機了，因為首款純指針設計、第七代蛙人錶GWF-A1000系列來襲，且一改旋入式背蓋設計，全以一體成型錶殼亮相。

▲▼ G-SHOCK FROGMAN 。（圖／公關照）

▲1993年推出第一款FROGMAN腕錶DW-6300-1A。

▲▼ G-SHOCK FROGMAN 。（圖／公關照）
▲不對稱錶殼設計為FROGMAN系列一大特色。

G-SHOCK於1993年推出第一代FROGMAN DW-6300，以獨特的不對稱錶殼為特色，並主打ISO 200米潛水等級防水。最瘋狂的聯名出現在2013年，當時與村上隆合作推出限量300只FROGMAN腕錶，搭透明紅色錶帶，並配上白色文字，錶背刻有村上隆所畫的花朵圖案，而桃紅色的盒子外有他的簽名，錶枕也布滿他招牌的花朵，被韓國天團BIGBANG的G-DRAGON納為收藏，更驚人的是原價約4,000美元（約台幣120,000元），竟然在日本Yahoo拍賣被炒作至40,000美元（約台幣1,200,000元）。

▲▼ G-SHOCK FROGMAN 。（圖／公關照）

▲2013年FROGMAN與村上隆推出的聯名錶款曾被炒作至120萬元台幣。

回歸常規錶款，FROGMAN不斷精進，最新力作第七代蛙人錶GWF-A1000系列是首款純指針設計，顯示本地時間、第二時間、潮汐資料和潛水時間測量，讓使用者直覺式判讀各種測量數據，配備超亮LED照明與夜光塗料指針，在漆黑之處方便掌握資訊。

▲▼ G-SHOCK FROGMAN 。（圖／公關照）

▲新款GWF-A1000-1A4腕錶，25,000元。

▲▼ G-SHOCK FROGMAN 。（圖／公關照）
▲超亮LED照明與夜光塗料指針，在暗處也掌握資訊。
 

錶體結構也經過重新設計，錶殼和錶背改採碳纖維強化樹脂一體成形設計，搭配全新開發的碳纖維核心防護構造CARBON CORE GUARD，達到絕佳抗衝擊性，且與前一代的GWF-D1000相比更減少了22g重量，連經典蛙背蓋圖案也是新樣貌，種種革新都讓忠實粉絲毫無招架之力了。

▲▼ G-SHOCK FROGMAN 。（圖／公關照）

▲專為七代蛙設計的全新背蓋圖案。

▲▼ G-SHOCK FROGMAN 。（圖／公關照）
▲碳纖維核心防護構造搭配一體成形錶殼設計。

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關鍵字：

G-SHOCK, FROGMAN, 村上隆
fashion.net

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