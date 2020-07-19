太常做光療讓指甲斷裂、分層？6種常見甲面問題「居家診斷法」

▲想擁有美麗指尖，先來確認自己的甲面問題和形成原因。(圖／品牌提供，以下同)

記者張毓容／台北報導

現在很多女生都有做光療、指彩的習慣，但過於頻繁的美甲造型和疏忽保養，可能會使甲面開始出現乾燥、剝落、甚至有斷裂、分層等狀況。美麗的指尖來自於健康的指甲，專業沙龍美甲品牌OPI就統整了最常見的6大甲面問題，快來幫自己的甲面做個「居家健檢」，針對不同狀況找到適合的甲面養護對策，讓指尖重回平滑透亮的健康狀態。

＃健康型指甲



健康的指甲表面應為淡淡的粉紅色，平滑、光亮且堅韌。



＃受損型指甲



頻繁地進行不當的美甲造型、卸甲程序，而導致甲面受損，產生脆弱及龜裂的情形。



＃乾燥型指甲



甲面水分不足，導致甲面出現乾裂紋路、白色斑點或霧化之情形。

＃易碎型指甲



因長期碰水、清潔劑或不當的美甲造型、卸甲程序，使得甲面變得堅硬無彈性、無光澤、且脆弱易斷裂。

＃剝落型指甲



天生甲面較軟薄、敏弱，或後天受到不當的美甲造型、卸甲程序、及其他外在傷害所影響，引起甲面變薄、敏弱、並產生剝落狀態。



＃軟薄型指甲

天生甲面較柔軟、薄弱，且非常容易分叉、剝落。



＃紋路型指甲

因老化或營養不良所引起，指甲表面有一條條縱向或橫向的棱線紋路，且不平整，摸起來凹凸不平。

▲OPI 增強指甲護甲油（乾燥無光澤指甲配方），NT131，15ml，NT$900。



針對乾燥無光澤、容易斷裂甲面設計，含維生素C、E的滋潤配方，能補充指甲所需之養分，可修護、保濕補水，使甲面不再斷裂、分層或剝離。

▲uka 護甲菁華液，10ml，NT$990。



添加精氨酸的液態質地，塗抹在指甲及指緣能立刻吸收，強健指甲及甲根，保持油水平衡，能改善指甲乾燥晦暗、有縱橫線凹凸不平的現象。

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