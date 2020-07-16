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加大版超划算！專科推增量卸妝水、DR.WU保濕重量組下殺39折

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▲▼加大版超划算！專科推增量卸妝水 。（圖／翻攝自ig、品牌提供）

▲美妝保養品牌紛紛祭出超值優惠。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

連日的高溫曝曬，不只讓人口乾舌燥，連原本水潤透亮的肌膚也大鬧水荒，更該仔細保養。DR.WU攜手康是美推出獨家限量的經典玻尿酸保濕重量組，價格下殺39折，洗顏專科也推出增量版卸妝水，降價超有感。

▲▼加大版超划算！專科推增量卸妝水 。（圖／品牌提供）

▲DR.WU 經典玻尿酸保濕重量組，4,380元。（康是美獨家販售）

▲▼加大版超划算！專科推增量卸妝水 。（圖／品牌提供）

▲DR.WU 玻尿酸保濕精華液，101ml，2,880元。（康是美獨家販售）

保濕一年四季都要做，DR.WU攜手康是美推出獨家限量的經典玻尿酸保濕重量組，集結品牌熱賣人氣王，組合中包含玻尿酸保濕精華化妝水500ml、玻尿酸保濕精華液101ml、玻尿酸保濕精華乳200ml，提供肌膚源源不絕的保濕呵護。
除了組合以外，更加碼推出眾多加大版明星品，粉絲們快抓緊時機補貨。此外，經典的玻尿酸系列，更加碼推出眾多加大版明星品，限時超殺優惠別錯過！

為歡慶去年熱銷千萬瓶，日本洗顏專科超微米卸妝水，特別推出增量版包裝，由原先的230ml加大至500ml，讓消費者可以放膽安心用。

▲▼加大版超划算！專科推增量卸妝水 。（圖／品牌提供）

▲洗顏專科超微米透亮卸粧水（加大版），500ml，299元。

這款明星級卸妝水有著令人驚嘆的高度卸妝力，打破卸妝水卸不乾淨的刻板印象，連日常眼妝都能輕鬆卸除，富含專科獨家保濕成分，使用後肌膚潔淨清爽，舒服水嫩，透亮款添加富士櫻花精華，透亮潔淨好膚質；控油款添加宇治抹茶精華，控油清新零油光。

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關鍵字：

專科, 卸妝, dr.wu, 保濕, 超值, 加大
fashion.net

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