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疫情延燒慘烈！Swatch集團大砍2400名員工　Burberry裁掉500人

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▲▼ Swatch Group and Burberry裁員 。（圖／達志影像／美聯社）
▲Swatch集團執行長Nick Hayek策略調整，裁2400名員工。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

旗下有Swatch、歐米茄（OMEGA）、寶璣（Breguet）、浪琴（Longines）、天梭（Tissot）、雷達（Rado）等知名鐘錶品牌與ETA機芯廠的Swatch集團，3月初在歐美新冠肺炎爆發之初，執行長Nick Hayek曾信心十足表示集團根基穩固，沒有裁員與停工計畫，但現在顯然有變數了，根據彭博社報導，Swatch集團大砍2400名員工，人數創歷史新高。

▲▼ Swatch Group 。（圖／翻攝Swatch Group官網）

▲Swatch集團製錶師也被列入裁員名單。（圖／翻攝Swatch集團官網）
 

Swatch集團在全球裁員高達2400名員工，由於已關閉260家專賣店，因此裁員主要集中在專賣店人力，錶廠工匠與辦公室人力也有精簡，裁員名單也包括台灣分公司。下一步集團將關閉多家位於香港的專賣店，因為過去半年業績已掉了43%。

▲▼ Swatch Group and Burberry裁員 。（圖／達志影像／美聯社）

▲Burberry受新冠肺炎衝擊巨大，開出500人裁員名單。（圖／達志影像／美聯社）
 

受新冠肺炎強烈衝擊的品牌還有Burberry，過去一季因封城影響，業績已掉了45%，全球約有1萬名的Burberry宣布將裁員500人，光是英國總部就要大砍150人，希望能精簡人力節以省開支再次奮起。

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