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做對就能招桃花！女生提升異性緣必學4招　聊天反應很重要

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▲▼做對招桃花！女生提升異性緣4招。（圖／翻攝IG@sbsdrama.official）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@sbsdrama.official

妳是不是也常常感嘆，為什麼別人桃花不斷，自己卻是千年老鐵樹不開花？其實女生沒有桃花不一定是因為條件不好，而是因為一些小細節導致「異性緣不好」。想要提升異性緣？快從下面4件事做起，就會發現自己桃花運好像越來越好了。

▲▼做對招桃花！女生提升異性緣4招。（圖／翻攝IG@sbsdrama.official）

1.別忽略穿搭和化妝

學會穿搭和化妝是改善異性緣的第一步，雖然有趣的靈魂才是能長久吸引人的關鍵，但男生是視覺性動物，如果第一眼無法吸引他們想認識妳，又如何讓他了妳的內在。但也不是說要妳跟女明星一樣美，只要花點心思在穿搭和化妝保養上，學會如何放大自己優點，至少讓自己看起來乾淨精緻。

▲▼做對招桃花！女生提升異性緣4招。（圖／翻攝IG@sbsdrama.official）

2.避免過於獨立

獨立自主是件好事，但過於獨立容易讓人覺得很有距離感，適度的尋求幫助、接受好意，可以增加與人接觸的機會，也會人覺得和妳的距離拉近了，尤其是很需要感受自己「被需要」的男生，也能為彼此之間創造一些話題。

▲▼做對招桃花！女生提升異性緣4招。（圖／翻攝IG@sbsdrama.official）

3.調整心態別想太多

別因為覺得不好意思就避開有異性參與的聚會，或覺得跟異性接觸就好像是為了找對象，調整自己的心態，別想太多束縛自己，以更開放、輕鬆的心態跟周圍異性相處，多多參加各種活動，大家一起吃吃喝喝，在熱鬧玩樂的氣氛下是能自然增加好感度的方式。

▲▼做對招桃花！女生提升異性緣4招。（圖／翻攝IG@sbsdrama.official）

4.聊天過程要適時給予好的反應

有些女生常疑惑，為什麼有些男生一開始很積極找自己，但聊天幾次後就漸漸消失？很有可能是妳在聊天過程中沒有給出好的反饋，或總是不主動參與話題，會讓男生覺得妳好像毫無興趣，感覺沒有希望，就會想放棄。所以在聊天時適時表達出友好和參與話題引導是很重要的，至少不要讓對方覺得只有他在努力找話題，好像熱臉貼冷屁股一樣。

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兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 異性緣, 桃花運, 原因, 細節, 改善, 提升
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