秀智罕見深V開到「胃」性感登封　「側邊整條」全都露引網暴動

記者王則絲／台北報導

韓女星裴秀智出道10年以來越來越美，純天然的美貌與自然形象深植人心，讓她的人氣只有直直攀升，近期又登上韓版《ELLE》8月號封面，除了深V領口開到「胃」，從腋下到腰間的側邊一整條更是全鏤空，看來秀智這次不當「國民初戀」，改當性感女神了！

在 Instagram 查看這則貼文 ELLE KOREA 엘르 코리아（@ellekorea）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 13 日 下午 8:58 張貼

秀智的高人氣讓她成為品牌的掌上寵兒，在時尚圈也非常活躍，經常與DIOR合作的她，這回又再度穿上了DIOR的服裝，以兩套造型登上雜誌封面。

在 Instagram 查看這則貼文 Syrin loves Suzy（@suzy_tunisia）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 15 日 下午 5:20 張貼

第一張秀智穿上合身西裝，搭配垂墜流蘇裙，腳踩雕花鏤空的低跟瑪莉珍皮鞋，充滿學院氣質，一頭長髮刻意不加修飾，讓整體不太過正式；第二張則是重頭戲，秀智身上的緞面洋裝不只採用深V設計，前身與背後的布料僅以綁繩繫起，兩側的大挖空讓視線能從手臂一路延伸到腰際，是很罕見露出的部位，讓腰身看起來更纖細，即便以黑白呈現，還是難掩爆棚的性感氣息。

秀智還加碼放送了工作側拍照，換上迷你格子短裙，大方露出纖細的白皙大腿，讓粉絲們看得超過癮，「女神好瘦」、「比例太好了！」、「又上雜誌！」

同時身為美甲貼片品牌Dashing Diva代言人的秀智，近期收到品牌的大禮盒，便開心的貼出合照，穿上削肩洋裝、梳起高馬尾，又是另種女人味的展現。頻頻登上雜誌的女神，平時拍攝工作依然繁忙，今年不只出演孔劉與湯唯的主演電影《Wonderland》，還有攜手男神南柱赫的新劇《Startup》將於8月播出。

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