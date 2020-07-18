fb ig video ETtoday search mobile

不能辦秀拚更兇！LV出動畫片、LOEWE把新衣服全塞進小盒子

>

記者林明瑋、實習記者蕭亭瑀 / 台北報導

今年眾多實體線下的時裝活動都改為數位，也讓更多新的模式應運而生，例如由Virgil Abloh帶領的Louis Vuitton（路易威登）男裝，運用了個性鮮明童趣的虛擬卡通人物們創造出全新概念影片《Zoooom與朋友們的探險之旅》，為即將於8月6日在上海舉辦的2021春夏男裝秀揭開序幕，而LOEWE則別出心裁把2021春夏男裝的靈感、元素通通裝進「紙盒」，打造了「Show in a box」（盒中時裝展）。

【Louis Vuitton】

Virgil Abloh入主後，結合了當代群眾穿搭的街頭潮流和法國傳統工藝，將LV男裝推向一個全新的定位，這回嘗試利用卡通人物搭上時尚單品，讓人從孩童視角的感覺去探索巴黎街頭，一起用愉悅的心情跟著嚮導Zoooom與他的朋友們踏上冒險之旅。

影片中，Zoooom與朋友們乘上了LV貨車，大鬧巴黎街頭，除了可以看到這支前導片使用了強烈的色彩對比，也能看到Virgil Abloh和短片動畫總監Reggie Know構想了許多小心思，將LV細節融入人物中，像是卡通人物身上的衣服甚至是眼睛，都可以找到LV的logo。

▲路易威登以卡通動畫作為2021春夏男裝前導影片 。（圖／Louis Vuitton品牌公關提供）

而此次被命為「瓶中的訊息」的前導宣傳片，也可見LV將2021春夏男裝系列以遊歷世界的方式呈現，Zoooom與朋友們從品牌原發地Asnières啟程，搭上了貨櫃於塞納河離開巴黎，片尾秀出了經典的LV提箱，上面有個地球寫著「global」的圖樣。

▲路易威登以卡通動畫作為2021春夏男裝前導影片 。（圖／Louis Vuitton品牌公關提供）

而旅程的下一站即將抵達上海，也就是8月6日將舉辦的2021春夏男裝秀，最後航向東京舉辦活動，完成整個2021春夏男裝的遊歷。屆時男裝將以4個概念組成，包括運用可回收材質製作新造型、延續2020秋冬系列、在封城期間，由工坊以可回收材質自由打造的設計，以及自現有靈感創造的全新款式。

▲路易威登以卡通動畫作為2021春夏男裝前導影片 。（圖／Louis Vuitton品牌公關提供）

▲路易威登以卡通動畫作為2021春夏男裝前導影片 。（圖／Louis Vuitton品牌公關提供）

前導的動畫，體現出了LV多元的創意信念，讓Virgil Abloh使用少年時代（Boyhood）的主題給觀眾一個嶄新的視角，跟著品牌一起環繞世界去探索最新的男裝系列。

【LOEWE】

LOEWE則 以「Show in a box」（盒中時裝展）的概念，發布2021春夏男裝，顧名思義，以一個檔案盒裝進春夏系列創作過程和完美成果，將靈感、佈景都縮小放進盒子，創意令人驚喜。

▲LOEWE 2020春夏男裝。（圖／品牌提供）

「Show in a box」由品牌創意總監Jonathan Anderson與M/M（Paris），雖然在疫情的影像下，難以辦實體秀，卻造就更多想像空間，靈感來自當代藝術大師Marcel Duchamp的《Museum in a Box》，將靈感設計筆記、重點造型、包款全印出來放進盒子中，連配件、色卡、布料樣品也俱全，還有手提硬紙唱盤可手轉動播出背景音樂，配上Dr James Fox的旁白，巧妙帶領人進入2021春夏男裝系列。
 

▲LOEWE 2020春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 2020春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 2020春夏男裝。（圖／品牌提供）

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

LOUIS VUITTON, LV, 路易威登, LOEWE, 2021SS
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

許曦文中空下腰絕美！小S女兒合體拍時尚照　許老三超齡氣場無法擋

許曦文中空下腰絕美！小S女兒合體拍時尚照　許老三超齡氣場無法擋

新手人妻KIMIKO的20句說語錄：「數字從來不是重點，重點是你看起來的樣子」

新手人妻KIMIKO的20句說語錄：「數字從來不是重點，重點是你看起來的樣子」

星巴克最新爆款！「綠色大理石杯」超美紋理每個都獨一無二

星巴克最新爆款！「綠色大理石杯」超美紋理每個都獨一無二

1.5萬元調理機➔3790元還有隱藏優惠！1台抵8台　能打冰沙也可煮豆漿、濃湯 今夏夯鞋「三倍券優惠」懶人包出爐！FILA打7折、馬汀3千元穿回家 重訓＋有氧要一起練！搞懂4個運動小知識讓減脂效率更提升 林依晨暫時息影！回顧5大金句： 婚姻之中，兩人都要肯收起一些自己 新版「皮卡丘軟糖」萌度升級！整隻曬成古銅色　頭戴草帽、扶桑花好夏天 2020上半年「開架唇彩」熱賣Top 5　第1名日本女生人手一支 好傻好天真！一戀愛就ㄎ一ㄤ的星座TOP 3　牡羊像醉漢、冠軍沒人反駁

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面