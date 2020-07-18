不能辦秀拚更兇！LV出動畫片、LOEWE把新衣服全塞進小盒子

記者林明瑋、實習記者蕭亭瑀 / 台北報導

今年眾多實體線下的時裝活動都改為數位，也讓更多新的模式應運而生，例如由Virgil Abloh帶領的Louis Vuitton（路易威登）男裝，運用了個性鮮明童趣的虛擬卡通人物們創造出全新概念影片《Zoooom與朋友們的探險之旅》，為即將於8月6日在上海舉辦的2021春夏男裝秀揭開序幕，而LOEWE則別出心裁把2021春夏男裝的靈感、元素通通裝進「紙盒」，打造了「Show in a box」（盒中時裝展）。

【Louis Vuitton】

Virgil Abloh入主後，結合了當代群眾穿搭的街頭潮流和法國傳統工藝，將LV男裝推向一個全新的定位，這回嘗試利用卡通人物搭上時尚單品，讓人從孩童視角的感覺去探索巴黎街頭，一起用愉悅的心情跟著嚮導Zoooom與他的朋友們踏上冒險之旅。

影片中，Zoooom與朋友們乘上了LV貨車，大鬧巴黎街頭，除了可以看到這支前導片使用了強烈的色彩對比，也能看到Virgil Abloh和短片動畫總監Reggie Know構想了許多小心思，將LV細節融入人物中，像是卡通人物身上的衣服甚至是眼睛，都可以找到LV的logo。

而此次被命為「瓶中的訊息」的前導宣傳片，也可見LV將2021春夏男裝系列以遊歷世界的方式呈現，Zoooom與朋友們從品牌原發地Asnières啟程，搭上了貨櫃於塞納河離開巴黎，片尾秀出了經典的LV提箱，上面有個地球寫著「global」的圖樣。

而旅程的下一站即將抵達上海，也就是8月6日將舉辦的2021春夏男裝秀，最後航向東京舉辦活動，完成整個2021春夏男裝的遊歷。屆時男裝將以4個概念組成，包括運用可回收材質製作新造型、延續2020秋冬系列、在封城期間，由工坊以可回收材質自由打造的設計，以及自現有靈感創造的全新款式。

前導的動畫，體現出了LV多元的創意信念，讓Virgil Abloh使用少年時代（Boyhood）的主題給觀眾一個嶄新的視角，跟著品牌一起環繞世界去探索最新的男裝系列。

【LOEWE】

LOEWE則 以「Show in a box」（盒中時裝展）的概念，發布2021春夏男裝，顧名思義，以一個檔案盒裝進春夏系列創作過程和完美成果，將靈感、佈景都縮小放進盒子，創意令人驚喜。

「Show in a box」由品牌創意總監Jonathan Anderson與M/M（Paris），雖然在疫情的影像下，難以辦實體秀，卻造就更多想像空間，靈感來自當代藝術大師Marcel Duchamp的《Museum in a Box》，將靈感設計筆記、重點造型、包款全印出來放進盒子中，連配件、色卡、布料樣品也俱全，還有手提硬紙唱盤可手轉動播出背景音樂，配上Dr James Fox的旁白，巧妙帶領人進入2021春夏男裝系列。

