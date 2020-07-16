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連美國總統艾森豪都著迷的金門極品　圓山陳年高粱禮盒正式開賣

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連美國總統艾森豪都著迷的金門極品　圓山陳年高粱禮盒正式開賣（圖／記者游鎧丞攝）

連美國總統艾森豪都著迷的金門極品　圓山陳年高粱禮盒正式開賣（圖／記者游鎧丞攝）

▲圓山大飯店今日（7/16）正式在台發表全新陳年金門高粱禮盒。（圖／記者游鎧丞攝，以下同）

記者游鎧丞／台北報導

講到國宴的首選場合，相信大多數人都會想到早在1952年便已成立的圓山大飯店；歷經68年時光，圓山大飯店不僅見證了台灣一路走來的歲月輝煌，更同時接待諸如美國總統艾森豪、泰國國王蒲美蓬等111位國家元首；在接待過程中，曾擔綱國宴場合常用酒品的金門高粱酒，一直都是讓外國嘉賓頗為驚艷的當代逸品。

今日（7/16）圓山大飯店與金門酒廠合作，正式在台推出名為「極品特貢」的陳年金門高粱禮盒，在台建議售價3,200元。

連美國總統艾森豪都著迷的金門極品　圓山陳年高粱禮盒正式開賣（圖／記者游鎧丞攝）

連美國總統艾森豪都著迷的金門極品　圓山陳年高粱禮盒正式開賣（圖／記者游鎧丞攝）

▲圓山大飯店與金門酒廠向來都是關係深厚的合作夥伴。

圓山大飯店總經理楊守毅表示，「極品特貢」陳年金門高粱酒歷經多年窖藏，最少需要10分鐘時間醒酒，才能夠親臨其深沉內斂的陳韻香氣；本次圓山大飯店與金門酒廠共同精心揀選、推出的高粱禮盒，絕對是值得珍藏與傳承的圓山宴席醇酒。

連美國總統艾森豪都著迷的金門極品　圓山陳年高粱禮盒正式開賣（圖／記者游鎧丞攝）

連美國總統艾森豪都著迷的金門極品　圓山陳年高粱禮盒正式開賣（圖／記者游鎧丞攝）

▲金門得天獨厚的氣候，造就出金門高粱甘醇芳香的獨特口感。

位於北緯24.4度的金門，受惠於獨特的大陸與海洋氣候以及花崗岩地質帶來的清澈水質，向來都是台灣難得的製酒聖地；本次以純糧固態製酒工藝釀造的陳年金門高粱，透過繁複的發酵製程以及獨特的戰地坑道窖藏陶罈儲存，勾勒出清澈透明的細膩酒色，同時嚥入口中更可品嚐到烏梅、葡萄乾、熱帶水果、糧香等交織而成的悠長複合香氣。

連美國總統艾森豪都著迷的金門極品　圓山陳年高粱禮盒正式開賣（圖／記者游鎧丞攝）

連美國總統艾森豪都著迷的金門極品　圓山陳年高粱禮盒正式開賣（圖／記者游鎧丞攝）

▲本次圓山「極品特貢」陳年高粱酒禮盒，更贈送頗具紀念意義的貨布鑰匙圈。

◆圓山極品特貢‧陳年高粱酒禮盒

在台建議售價：新台幣3,200元（含稅）
內容物：內含56度陳年金門高粱酒（600ml）一瓶、圓山貨布鑰匙圈一組（市價500元）

►總統、國賓都喝這一瓶　圓山國宴威士忌68年來首度公開販售

►文青們開喝！「藍瓶咖啡」出啤酒　清爽果香好夏天，超美玻璃瓶一定要留

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★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

時尚, 生活, , 高粱, 禮盒, 圓山大飯店, 金門酒廠, 極品特貢
fashion.net

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