肚子餓就變了個人？這些「餓不得」女孩都有的4個可愛特質

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你身邊是否也有這樣的女生朋友？如果餓了的話就跟變了一個人似的，不自覺臭臉，還會失去耐心變得暴躁易怒，但是被餵飽之後，又會瞬間回復到平時溫馴的模樣，這些「餓不得」的女孩其實都有著以下幾個可愛的特質：

＃個性直接，沒有假話

因為「餓不得」的女生通常會有點急性子，所以說話也很直接，想說的話不會拐彎抹角，更沒空和你瞎扯謊話或是場面話，待人很真誠，喜好分明，喜歡與不喜歡分得很開，雖然可能容易不小心得罪人，但是爽朗的個性還是十分討喜，也因此人緣特別好。

▲個性直接，不說假話。（圖／翻攝自Pinterest）



＃自己怎麼樣沒關係，朋友受委屈就是不行

這樣的女生也很重義氣！因為自己打從心底喜歡的朋友，就像是心頭肉一樣，如果被欺負的話，會比他還要更生氣，聽見朋友的抱怨，也會罵得比他更大聲。

＃脾氣來得快去得也快

由於喜好分明的關係，自己的堅持與地雷也很明顯，但是不用太害怕，如果不小心讓這位「餓不得」的女孩生氣了，她的情緒來得快去得也快，只要接受道歉、氣頭過了，一切就想什麼都沒發生一樣，也不太會記仇。

▲脾氣來得快去得也快。（圖／翻攝自IG@michaelkors）



＃吃飯吃得快，做事效率也高

這種女孩在別人面前沒有閒工夫裝小鳥胃，上菜後就大口開吃，通常是飯桌上最先吃完、坐著跟大家聊天的人。這樣的效率同時也會反映在工作上，有事情來的時候便會專心以最快速度做完，不喜歡浪費時間，但是玩的時候也玩得很瘋。

▲吃飯吃得快，做事效率也高。（圖／翻攝自IG@minimalstreetstyle）



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