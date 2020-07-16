IWC跨界打造型男度假行頭　戴特別版腕錶出航帥翻

▲IWC與英國服裝品牌Orlebar Brown合作推出9件膠囊系列服飾，以及1款特別版腕錶。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

夏季水上活動盛行，讓人想乘船度假，但別忘了時尚行頭，IWC（萬國錶）與英國度假服飾及生活風格品牌Orlebar Brown聯手，打造9件膠囊系列服飾，以及1款葡萄牙系列航海精英計時腕錶「Orlebar Brown」特別版，包辦男士度假的整體造型與配件。

▲IWC與Orlebar Brown聯名的膠囊系列服飾以度假風格為靈感。



▲IWC葡萄牙系列航海精英計時腕錶「Orlebar Brown」特別版，405,000元。

Orlebar Brown以傳統男士西褲圖案為基礎，泳褲採用 60種元素精心設計，以「可游泳短褲」聞名，優雅的度假風格吸引IWC合作，聯手為熱愛航海的男士打造包括飾以藍色滾邊的白色毛巾布休閒外套、棉絲混紡馬球衫等膠囊系列服飾，可搭配「Orlebar Brown」特別版葡萄牙系列航海精英計時腕錶，特色是海軍藍面盤點綴Orlebar Brown常出現的白與紅色，搭配內襯藍色橡膠的織物錶帶，適合泳池或海灘享受悠閒時光佩戴。

▲IWC與Solaris Yachts聯手打造一艘獨一無二的帆船遊艇「DOUBLE MOON號」。



IWC更進一步實踐品味生活的精神，與Solaris Yachts聯手打造一艘獨一無二的帆船遊艇，全長55呎的設計充分反映全新IWC葡萄牙腕錶系列的設計元素，而遊艇命名為「DOUBLE MOON號」，則取自品牌萬年曆複雜功能腕錶上的月相盈虧顯示。

▲雅典錶與非營利研究組織OCEARCH合作研究並保育鯊魚生態。（圖／雅典錶提供，以下同）



▲限量300只的雅典錶潛水計時腕錶紅色錘頭鯊限量版，錶背飾以錘頭鯊圖案，388,000元。



同樣與海洋淵源深厚的雅典錶（Ulysse Nardin），與非營利研究組織OCEARCH締結夥伴關係，支持鯊魚研究計畫與保育，品牌特別推出全球限量300只的潛水計時腕錶紅色錘頭鯊限量版，橡膠錶帶上紅色錘頭鯊呼應12時的圖案，錶背也有鯊魚圖案，紀念雙方的合作情誼。

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