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全台最大IKEA新桃園店搶先逛！「客家咖啡廳」超在地、獨家商品揭曉

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▲IKEA 。（圖／品牌提供）

▲IKEA新桃園店內部真實樣貌首度曝光，擁有全台唯一「客家咖啡廳」。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

全台最大IKEA新桃園店將於23日與大家見面，今（16日）首度曝光店內真實樣貌，除了佔地9千多坪、鄰近桃園高鐵站的優越地理環境之外，比起舊店擁有更多居家展示空間，也將代表桃園住宅風情的「Neighborhood鄰里」帶入其中，讓民眾逛起來超有台味。

▲IKEA 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲IKEA新桃園店地理位置優越，從桃園高鐵站步行5分鐘內到達，門口也放置了巨大黃色時鐘提供大家打卡。

IKEA新桃園店開幕在即，從原有桃園店遷移到鄰近桃園高鐵站的青埔，也榮登全台最大店面，擁有地上6層賣場、倉儲區與停車場，地下3層停車場，佔地9千多坪是原有桃園店的1.6倍。 記者實測從高鐵站2號出口緩慢步行，僅需3至5分鐘就能到店，另外還有一樣之「最」，就是設有752格汽車停車位及261格機車停車位，成為全台最多室內停車位的IKEA。在進店之前，就能看到入口處設有巨大黃色時鐘提供大家打卡，在外牆設有植栽牆，運用回收雨水早晚各灌澆一次；而頂樓則設有802片的太陽能面板，年發電量相當於供應近70戶家庭年用電量，是相當環保的綠色建築。

▲IKEA 。（圖／品牌提供）

▲IKEA 。（圖／品牌提供）

▲為貼近桃園在地特色，大量採用「Neighborhood鄰里」的概念，多有前後陽台配置；也暗藏全台唯一客家咖啡廳的商用展示間。

今日也搶先曝光店內真實樣貌，最有桃園味道的莫過於大量採用「Neighborhood鄰里」的概念，將桃園住宅風情直接搬到店內，從外牆、格局跟設計都貼近在地生活樣貌。也因為桃園地區多數住宅空間坪數比北部大，所以該店的展示空間多使用開放式設計並擁有前後陽台配置，是別間店找不到的特色。同時也暗藏全台唯一客家咖啡廳的商用展示間，運用紅磚與窗花，搭配藤編、簡約現代的桌椅，帶出濃厚在地風味。

▲IKEA 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲北歐原裝的兒童遊戲室斯莫蘭（SMÅLAND）魔法森林讓小孩子玩樂。

另外，為了讓爸爸媽媽安心逛，打造北歐原裝的兒童遊戲室斯莫蘭（SMÅLAND）魔法森林，代表北歐森林盛產的藍莓與越橘球池及可以玩躲迷藏的大木屐及樹洞，小朋友可以在森林裡玩樂、畫畫、看書，還有專人照顧。

▲IKEA 。（圖／品牌提供）

▲IKEA 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲IKEA 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲多達755座位的IKEA全台最大景觀餐廳，限定餐點有「比臉大」的雙人戰斧牛排，750元；與美食小站的金沙蝦串，40元。

民眾最關心的餐廳部分，全台最大的景觀餐廳伴隨超大落地窗，擁有多達755座位，是舊店的2.5倍。限量餐點包括「比臉大」的雙人戰斧牛排，以及瑞典美食小站也推出桃園店限定金沙蝦串，一樣是新桃園店限定。IKEA新桃園店將於23日正式開幕，屆時民眾也能入手獨家商品包括，EFTERTRADA系列水瓶，共有白色及黃色兩款可，同系列還有連帽T恤可選擇。

▲IKEA 。（圖／品牌提供）

▲23日開賣IKEA新桃園店獨家商品，EFTERTRADA系列水瓶，售價149元；連帽T恤，售價990元。
 

與此同時，居家通路HOLA也聯手迪士尼推出夏日聯名，主角有米奇、米妮、唐老鴨、高飛、布魯托五大巨星，包括立體點心碗、涼被、珪藻土吸水杯墊及首度應用於聯名設計的三角大靠墊在內的12樣單品，目前已經開賣，最便宜299元就能入手。

▲HOLA 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲居家通路HOLA也聯手迪士尼推出夏日聯名，主角有米奇、米妮、唐老鴨、高飛、布魯托五大巨星 。（圖／記者鮑璿安攝）

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關鍵字：

IKEA, 桃園, 新桃園店, 青埔, 高鐵, 限量
fashion.net

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