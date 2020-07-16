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直播／GUCCI線上大秀竟將連播12小時！今夏指彩只要這5個顏色就夠了

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記者王則絲／台北報導

在疫情無預警打亂時尚圈遵循多年的既定時序之後，GUCCI於早先宣布往後一年只會辦兩場秀，並跳脫「春夏秋冬」之名。稍早GUCCI便預告將以線上直播的方式於17日發表新系列「Epilogue終曲」，更驚人的是還將破天荒連播12小時！轉眼看到GUCCI BEAUTY的部分，也於近日隆重推出「秀色在握」系列指甲油，為指尖增添仲夏風情。

GUCCI創意總監Alessandro Michele在宣布大秀縮減之後，時尚迷都非常期待他的下一步，在各家品牌陸續舉辦線上大秀之際，GUCCI也將迎來全新方針下的首個作品系列，以Alessandro Michele熱愛的古典樂語言作為系列主題名稱——Epilogue，有著終曲、終章、收場、尾聲的意思，在大舉改革後的第一場秀上使用這樣的意境，著實令人匪夷所思，在官方平台也僅以NO SIGNAL的字樣呈現預告，賣盡關子，讓人不禁更加期待。

「Epilogue終曲」系列將於台灣時間17日下午兩點開始，在各平台連續直播12小時來呈現全系列的準備過程，同日晚間八點，則是重頭戲總結新系列展示時間，屆時記得回到這裡，於文章上方影片觀賞直播，或是於品牌官網、APP、IG或是臉書都可以同時欣賞。

▲GUCCI線上直播預告。（圖／品牌提供）

▲GUCCI推出「秀色在握」系列指甲油，售價NT＄850。（圖／品牌提供，以下同）

從服裝再看到GUCCI的美妝線，這個夏天，GUCCI顧到了女孩們的指尖，隆重推出「秀色在握」系列指甲油，滑順飽和的質地、以及好擦無刷痕的彈性毛刷是基本，這次新推出的5個顏色，更是採納了Alessandro Michele最喜歡的幾個顏色，在服裝作品中也能經常看見。

▲GUCCI線上直播預告。（圖／品牌提供）

Gucci Beauty為熱辣辣的仲夏時節打造出五種鮮明色調，包括米蘭達綠、多蘿西綠松石、瑪拉緋紅、安納貝爾玫瑰和黑水晶，每款名稱均向鍍金時代的好萊塢經典電影及角色致敬，以光滑的圓柱玻璃細瓶作包裝，配以淡粉紅色瓶蓋及標籤設計，喚起人們對往日流金歲月的回憶。

▲GUCCI線上直播預告。（圖／品牌提供）

▲指甲油顏色示範。

▲GUCCI線上直播預告。（圖／品牌提供）

▲GUCCI線上直播預告。（圖／品牌提供）

▲PRADA 2021春夏系列與DIOR高級訂製服也在早先以線上直播方式展示完畢。（圖／品牌提供）

►Miuccia Prada迎來最後一個Solo系列　PRADA 2021春夏以簡約探索服裝本質

►DIOR高級訂製服做給精靈、雕像穿　把大秀拍成唯美「神話故事」

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關鍵字：

Gucci, 古馳, Alessandro Michele, 時裝秀, 時裝周, Epilogue終曲, 直播, 線上直播, 指甲油, 秀色在握, 夏季
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