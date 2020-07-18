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新版「皮卡丘軟糖」萌度升級！整隻曬成古銅色　頭戴草帽、扶桑花好夏天

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編輯／Emily　圖／翻攝自twitter@kanro_pure、@koikeya_cp

《精靈寶可夢》先前與日本知名軟糖「Pure」合作，推出的皮卡丘軟糖造成搶購潮，現在居然加碼推出第二彈，外包裝變成多隻皮卡丘塞滿畫面，可愛度大大提升，軟糖同樣維持皮卡丘身型，但卻從原本的黃色變成咖啡色，怎麼進入夏天也跟著曬黑了？原來是加了新口味！

▲新版皮卡丘軟糖。（圖／翻攝自twitter@kanro_pure）

▲新版皮卡丘軟糖。（圖／翻攝自twitter@kanro_pure）

第二彈「Pure」皮卡丘軟糖外包裝萌度升級，原本只有一隻皮卡丘，現在是一整群擠滿畫面，每隻皮卡丘還露出不同表情，實在是太Q了！新版包裝同樣有四個款式，除了正常版本，還有頭戴草帽、墨鏡和扶桑花的版本，充滿濃濃夏日氣息。

▲新版皮卡丘軟糖。（圖／翻攝自twitter@kanro_pure）

▲新版皮卡丘軟糖。（圖／翻攝自twitter@kanro_pure）

軟糖本身一樣是可愛的皮卡丘形狀，但顏色從鮮豔黃色變成黯淡咖啡色，難道皮卡丘也被大太陽烤焦、曬黑了嗎？其實軟糖的口味維持原來的鳳梨、香蕉、芒果熱帶水果風味，但把蘇打換成了「可樂」，才會變成咖啡色，酸甜滋味與可樂結合，讓你有電擊般的清爽口感。

▲新版皮卡丘軟糖。（圖／翻攝自twitter@kanro_pure）

新版皮卡丘軟糖預計7月21日會在日本發售，價格150日圓（約台幣41元）。台灣7-11目前可以買到第一版的軟糖，價格台幣79元，希望也能早日跟進第二版啊！

另外，皮卡丘也跟日本湖池屋的「咔辣姆久」合作，推出兩款以皮卡丘招式命名的新口味，第一款是「咔辣姆久十萬伏特胡椒」，加了胡椒、花椒調味的味道究竟有多辣，讓人超好奇，另一款是「酸叭姆久電光一閃檸檬」，酸鹹交雜的味道比較清爽，吃下去的感受應該就像包裝上表情生動的皮卡丘。這系列已經於日本上市，希望之後台灣也能買到。

▲新版皮卡丘軟糖。（圖／翻攝自twitter@kanro_pure）

▲新版皮卡丘軟糖。（圖／翻攝自twitter@kanro_pure）

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關鍵字：

皮卡丘, 軟糖, 寶可夢, 精靈寶可夢, 日本, 糖果, pure
fashion.net

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