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哈利波特串飾也能變髮飾　Pandora再施魔法誘麻瓜

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▲▼ Pandora哈利波特 。（圖／公關照）

▲只要發揮創意，Pandora哈利波特系列串飾也能當髮飾。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

《哈利波特》系列與書籍與電影蔚為經典，讓飾品品牌仍不時與其聯名，推出新作吸引鐵粉，以丹麥飾品Pandora為例，今夏已是第二度與華納兄弟消費品部合作，推出哈利波特系列飾品，此次加入更多劇情元素，將哈利收到霍格華茲魔法學院寄來的錄取通知書、魔法寵物貓頭鷹嘿美全化為精美串飾，發揮一下創意，不僅可以當項鍊、手環吊墜，還能當髮飾。

▲▼ Pandora哈利波特 。（圖／公關照）

▲Pandora第二度推出哈利波特系列飾品吸引粉絲。

▲▼ Pandora哈利波特 。（圖／公關照）▲▼ Pandora哈利波特 。（圖／公關照）

▲Pandora霍格華茲錄取通知書吊飾，2,080元。

 此次Pandora共推出6款哈利波特串飾，包括刻有信件內文的錄取通知書、張開羽翼準備送信的貓頭鷹嘿美、能鑑定學生特質分配學院的分配帽、哈利波特經典標誌鏤空串飾造型，以及與魔法相關的設計如死神的聖物三角形串飾，與結合哈利波特招牌圓眼鏡、閃電疤痕與天掃帚光輪2000，此款分別以925銀、Pandora Rose玫瑰金、Pandora Shine鍍18K金三色材質呈現，更顯精緻。

▲▼ Pandora哈利波特 。（圖／公關照）▲▼ Pandora哈利波特 。（圖／公關照）

▲Pandora 貓頭鷹嘿美吊飾（左）2,080元，霍格華茲分類帽串飾1,580元。

▲▼ Pandora哈利波特 。（圖／公關照）▲▼ Pandora哈利波特 。（圖／公關照）
▲Pandora死神的聖物吊飾（左）2,080元，哈利波特與光輪2000吊飾2,480元。
 

日本飾品品牌U-TREASURE也曾與《哈利波特》聯名，推出以魔法世界零食為主題設計的項鍊、戒指，將巧克力蛙、柏蒂全口味豆戴在身上，以可愛風格取勝，材質選擇也多元，從約6,000元起跳的純銀設計到數萬元的K金款均備。

▲▼ U-TREASURE哈利波特系列 。（圖／翻攝U-TREASURE官網）

▲日本飾品品牌U-TREASURE將《哈利波特》魔法世界零食化為首飾。（圖／翻攝U-TREASURE官網）

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關鍵字：

Pandora, 哈利波特, U-TREASURE
fashion.net

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