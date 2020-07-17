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蘭蔻「小黑瓶」加大版超殺3988元！秀智自爆愛「貪心保養」　梳妝台放3罐

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▲「國民初戀」秀智養成好肌膚。（圖／skuukzky IG）

▲「國民初戀」秀智養成好肌膚。（圖／skuukzky IG） 

記者李薇／綜合報導

有「國民初戀」之稱的韓國女星秀智稚嫩的臉蛋、白皙的肌膚，擁有大批粉絲，身為歌手的她近年也積極嘗試戲劇演出，表現亮眼；日前，她參與韓國節目《GET IT BEAUTY》，分享自己的嬰兒皮膚養護祕訣，就是「貪心保養」。

秀智表示，平時很注重肌膚的補水，雖然皮膚已經比較白，但仍然很注重美白，想創造出從裡到外透出光的肌膚，更透明、更白皙，「我不喜歡厚重的感覺，如果塗很多保養品的話，感覺皮膚無法呼吸。」

▲「國民初戀」秀智養成好肌膚。（圖／skuukzky IG）

▲秀智保養一定有3瓶超未來肌因賦活露。（圖／skuukzky IG）

因此，在保養上，秀智會挑選LANCOME旗下的明星商品、被暱稱為「小黑瓶」的「超未來肌因賦活露」，因為它擁有良好的保濕度，可以為肌膚補水潤澤，同時又很清爽，而且不只是愛用而已，她在IG上曾曝光自己的梳妝台，上面擺著3罐小黑瓶，其中有一般包裝也有特別版包裝，可見囤貨有多重要。

不只是保濕與美白要一起做，秀智認為，要擁有嬰兒般的肌膚，充滿彈性、沒有紋路也是關鍵，25歲的她坦言：「過去沒有很在乎抗老，但知道要從年輕開始，才能提早維持青春，所以最近已經開始做抗老的功課。」因此，她會在洗完臉之後，馬上進行保養，而且第一道先使用超未來肌因賦活露，直接供給肌膚營養。

▲「國民初戀」秀智養成好肌膚。（圖／skuukzky IG）

▲難怪秀智肌膚超級好。（圖／skuukzky IG）

另外，秀智也分享小黑瓶的用法：可以直接塗抹於肌膚，或是搭配化妝棉來按摩，幫助帶走老廢角質，避免角質過多、容易浮粉的問題。

購物平台「Her和她」推出LANCOME「超未來肌因賦活露」加大版100ml，原價5380元、特惠價3988元，相當於下殺74折，加入會員還可以享有購物金折抵以及免運優惠，相當划算，CP值超級高。

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▲Her蘭蔻小黑瓶。（圖／Her）

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國民初戀, 秀智, 蘭蔻, LANCOME, 小黑瓶, 保養, Her
fashion.net

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