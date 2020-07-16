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IKEA新桃園店限定美食曝光！金沙蝦串銅板價40元、「比臉大牛排」必吃

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▲IKEA 新桃園店擁有全台最大的景觀餐廳，獨家特色餐點曝光。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝，以下同）

記者鮑璿安 ／台北報導

IKEA新桃園店伴隨「全台最大」名號將於23日正式登場，佔地2.2萬坪之下，擁有全台最大的兩層樓景觀餐廳，因此餐飲無疑是最大亮點，不僅提供限量餐點「比臉大」的雙人戰斧牛排，要兩個人才能完食。更有桃園店限定金沙蝦串，銅板價50元有找，都是新桃園店獨家賣點。

▲IKEA 。（圖／品牌提供）

 ▲IKEA 。（圖／品牌提供）

▲IKEA 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲IKEA 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲IKEA 新桃園店景觀餐廳座位數多達755個，是舊店的2.5倍。

IKEA新桃園店開幕在即，從原有桃園店遷移到鄰近桃園高鐵站的青埔，交通更為便利，高鐵站出發步行只要5分鐘。同時暗藏全台最大的景觀餐廳，座位數多達755個，是舊店的2.5倍，大片落地窗設計採光效果極佳，透亮的自然光從窗外灑進室內相當療癒，而自助咖啡機以及冷飲品項仍是豐富，提供舒適的下午茶環境。當然也設有親子用餐區，充滿植栽與俏皮樹木裝飾，讓大人與小孩享受絕佳的飲食氛圍。

▲IKEA 。（圖／品牌提供）

▲IKEA 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲限量提供的「比臉大」雙人戰斧牛排，號稱需要兩個人才能完食，售價750元。

▲IKEA 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲瑞典美食小站新桃園店限定的「金沙蝦串」，銅板價40元。

接著來到民眾最關心的餐點部分，限量提供的「比臉大」雙人戰斧牛排，號稱需要兩個人才能完食。以鮮嫩的牛肉搭配香濃紅酒醬，入口層次豐富有咬勁，配菜則為歐式溫烤蔬菜及帶皮薯條，小細節也不馬虎。另外，結賬後來到瑞典美食小站，別錯過新桃園店限定的「金沙蝦串」，脆彈鮮蝦佐上層次豐富濃郁的金沙醬，以鹹蛋提升蝦肉味覺，僅需銅板價40元，一樣是出了新桃園店就買不到。

在台北的民眾也可以前往ALLSAINTS 與世界冠軍咖啡師王策品牌 VWI by CHADWANG，聯手設立的微風南山咖啡快閃店，王策特地為品牌調製出「Black Forest 黑森林」，口味比較偏大人系，前有柑橘的清淡香氣，後有些許苦味中和，獨一無二的風味提供民眾一試究竟。快閃店將在7月18日至8月9日每周六、日下午3點至6點登場，凡於指定時間內在微風南山快閃店上消費，即享一杯期間限定特調咖啡。  

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關鍵字：

IKEA, 桃園, 新桃園店, 青埔, 高鐵, 限量
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