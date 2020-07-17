每個戀愛中的女孩都想知道　和他的「愛情有效期限」有多久？

擔心每次在感情中總會有個瓶頸過不去，或是相處過個幾年就沒感覺，不知該如何繼續走下去？妳的愛情有效期限到底有多久？該如何可以長久走下去呢？

首先在心中默念一次問題，然後依直覺選張牌

選好了嗎？我們來看看妳選到哪張牌！

1.寶劍皇后

之前的失戀導致後面戀情短暫

寶劍皇后是在關係中立下很多規矩的牌，但為什麼要這麼控制？很有可能是因為之前曾經的感情以糟糕的經驗劃上句號，或是身邊的人的故事影響自己太多，而讓妳在經營關係時，用規矩來立下戀愛的準則，讓自己不要受傷，但這也容易導致妳的關係無法順利，或愈來愈短暫。

當妳交往的對象，真的照著妳要的標準來談感情時，妳反而容易失去對他的感覺，而因此分手，當是這樣時，代表著妳並不是喜歡上他，而是要這個人可以滿足妳對感情的一種幻想，當這些達到某種征服感時，新鮮的感受也容易消逝，寶劍皇后的另個面向，是一個知性，充滿智慧的象徵，只要妳願意放下標準，以愛為出發，才能消除妳對愛的那些幻覺，進入扎實的情感經營。

2.世界

以結婚為前提的關係

很有可能妳目前已有對象，又或是單身，但無論如何選到這張牌卡，代表著妳是渴望進入穩定或婚姻的關係之中，戀愛長跑對妳來說是很正常的，不管現在的對象是不是已交往很久，但都認定了彼此，並要一起走下去。

世界牌代表著妳人生的某個領域，正在進入下個階段，因此妳不只是對自己負責，也開始要對彼此的生活，或是整個家庭擔起一個責任，因此這張牌並不是討論關於戀愛上的愉悅，而是關係中願意一起承擔負責的狀態，而這張牌也代表，妳的關係大都屬於長久型的，對於速食愛情沒有興趣。

3.權杖八

還不想安定但可以曖昧

權杖八代表著在一個浮動，還未完全穩定下來的狀態，現階段妳較不是思考關於自一起可以走多久，曖昧沒有負擔的關係也可以是一個選項，妳對於雙方如果進入交往關係，但卻漸漸變成只是陪伴而沒成長，是感到很窒息的，妳嚮往兩人在精神層面的交流、契合，大過肉體上的牽絆。

當選到權杖八，代表著妳並不是真的不想談戀愛，只是寧缺勿濫，或是先成為聊得來的朋友，僅只於此也很好，但也很有可能妳會因為進修學習的關係，而遇到心儀的對象，但這樣的關係也容易只是短暫過客，因為每個人都會有停滯期，當妳受不了他人的停滯時，就要留意自己是否用忙碌來掩蓋某些愛情盲點了。

4.聖杯二

愛情有效期非常長

妳很適合愛情長跑，也適合與伴侶一起同居的關係，對妳而言伴侶也要成為自己的好友，是重要的一環，有時選到這張牌的人，如果不是以朋友的關係漸漸進入交往，會較容易變成速食愛情，當妳是以朋友漸進式的方式進展，反而會談很長的戀愛。

有時妳認為人生沒有一定要被婚姻綁住，兩個人可以一起進行的事情太多了，談感情並不是為了長輩，而是以妳們自己為主，聖杯二在另一個層面代表著支持彼此，願意一起共患難，也可以一起享福，但前提是妳願意先以朋友的情誼開始建立，那麼感情會很堅定。

5.戀人

愛情有時有效，有時沒效

戀人牌代表著妳即將結束單身，進入一段新的關係；或是妳已在一段關係之中，但卻選擇性的對某些事情忽略，例如：有些關係之中妳想逃避的責任或議題，不想去承擔某些，或是因為害怕改變，而不想離開現在的某種狀態…等等，都會讓妳偶而想偽單身一下。

這張牌是處於長期的關係中，但不一定還對伴侶有戀愛的感受，那個愛有時會較像是親人或老夫老妻的感受，有時少了些愛情。如果妳才剛進入關係，還在熱戀狀態，也會有時迴避掉一些妳不想擔的責任，但其實伴侶也感受的出來妳怎麼了，只是有沒有拿出來討論罷了。

文／柯夢波丹 圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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