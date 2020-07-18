黛珂「紫蘇水」這裡買最划算！掃掉痘痘、粉刺毫不費力

▲人人都希望有好膚質。（圖／pakutaso）



記者李薇／綜合報導

很多人都深受痘痘、粉刺冒不停困擾，除了注意飲食、睡眠，清潔、保養也很重要，在痘痘肌的世界裡，有一瓶「紫蘇水」名聲響亮，網友大推只要使用它，痘痘粉刺就會被控制，很有舒緩效果，購物平台「Her和她」推出被暱稱為紫蘇水的「黛珂甦妍淨化前導液」，150ml原價1300元、特惠價1100元，很值得趁此機會購入。

▲DECORTE黛珂甦妍淨化前導液（紫蘇水）150ml （公司貨），原價1,300元，特價1,100元。點我購買。



黛珂甦妍淨化前導液2013年上市，默默熱銷，因為裡面含有紫蘇葉，加上包裝也是採用紫色的設計，因此得到「紫蘇水」的可愛小名，搭配上鼠尾草、野生百里香和迷迭香，對於痘痘的調理能產生很好的作用，清新淡雅的味道也讓人感到清爽舒服。。

▲黛珂的酪梨嫩白平衡乳牛油果乳液和紫蘇水，被大讚是絕配。（圖／shinseido.cosme.drug IG）



有在使用紫蘇水的女孩們，也發現它不僅可以使用輕拍在臉上，還可以以化妝棉沾取，濕敷在長痘痘的地方，讓效果更加乘，油性肌膚或是混合性肌膚，都適合使用，讓油脂不要過度分泌，在夏天更加清爽，另外，黛珂提倡「先乳後水」，也就是洗完臉先擦乳液，快速讓肌膚柔嫩平滑，也引導後續的水份滲透到肌膚底層，也因此，黛珂的紫蘇水和「酪梨嫩白平衡乳牛油果乳液」讓很多網友大讚是絕配。

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▲DECORTE黛珂酪梨嫩白平衡乳牛油果乳液150ml，原價1,300元，特價1,150元。點我購買。

購物網站「Her和她」推出黛珂「甦妍淨化前導液」150ml，原價1300元、特價1100元，加入會員還可以現折購物金，以及擁有免運的優惠，還不趕快揪團一起入手，買越多省越多，也可以把黛珂酪梨嫩白平衡乳牛油果乳液一起打包，養出完美肌膚。

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