全台最迷你的氣泡水機！5大超狂亮點想趕緊入手　還有夢幻雙色任妳選

來到夏天怎麼可以沒大口開喝充滿沁涼又氣泡感十足的氣泡水呢？除了走進超商買一瓶隨時解渴外，身為小資族妳一定要擁有這個超美型的迷你尺寸氣泡水機！不僅擁有奶油白和草莓牛奶兩種顏色，小巧外型更方便妳擺設在家中完全不佔空間。更棒的是，不只讓妳喝到原味氣泡水，大開口瓶身還能將水果、酒飲倒進去，立刻喝到各種口味的氣泡水，超級方便！

亮點1：免插電、免裝電池直接式加壓打氣就能用



這款全新的「drinkmate纖體氣泡機G258 Mini」迷你氣泡水機，採直接式加壓打氣，免插電、免裝電池，使用超級方便！

亮點2：台灣限定色超級柔美



同時這次的台灣限定色共有：草莓牛奶與奶油白兩種顏色，草莓牛奶跳色拼接，奶油白純色討喜，滑順的氣泡機本體手感絕佳，若想有更安心的使用體驗，還可以將底座拉蓋旋開，與機身交錯為十字形，使機身更穩定操作。

亮點3：寬瓶口設計，食材可放入直接打出有料氣泡飲



厭倦只喝白開水？「drinkmate纖體氣泡機」有專利噴頭設計，可適用任何飲品，不論是想喝含糖飲料還是果汁、茶類的氣泡飲都可以。

另外酒鬼們還能將梅酒、紅酒、白酒、威士忌等酒品全部加進去，只要酒精濃度小於20%就可以，超級多用途，立刻將家裡化身成為迷你Drink Bar！

亮點4：兩段式洩壓、直接水龍頭清洗不藏垢



擔心氣泡水安全問題的妳，也不用擔心，瓶蓋也有兩段式洩壓，防範打開飲料爆衝，尤其製作含糖飲料氣泡飲，建議先打開第一段，等聽到一聲長長的療癒洩氣聲響，靜置一兩分鐘後，再完全打開瓶蓋飲用。

清洗也非常簡單，杯蓋就是打氣的探針，可以直接拿到水龍頭底下沖洗，不用擔心打完果汁不能洗怎麼辦。

亮點5：輕巧攜帶方便，不占空間



而說到最吸睛之處，「drinkmate纖體氣泡機G258 Mini」超適合小資族與住在小套房裡的人購入，比起市面上一般氣泡機更小巧可愛，機身淨重不到600g，收納方便。

寬瓶口的PET耐壓水瓶容量為500ml，耐熱溫度1度到40度，溫度建議越冰越好，但不可結冰，水越冰，二氧化碳溶解度越高，氣泡越明顯，口感也顯濃烈。

製作好的氣泡飲，只要換裝密封上蓋就可以帶著走，方便攜帶，只要旋緊瓶蓋，一整天喝起來都會有氣泡的口感。

如同碳酸飲料口感的氣泡水，在炎炎夏日暢飲一杯，絕對消暑清涼，氣泡水裡的二氧化碳可以使微血管些微擴張，進而增進血液循環，也可緩解胃部脹氣，對孕吐等不適狀況也會有正面幫助，飲用含氣飲料增加的飽足感，也有助體重管理，雖然喝氣泡水好處多，仍建議適量飲用喔。

【drinkmate纖體氣泡機G258 Mini 販售資訊】

■顏色：奶油白、草莓牛奶

■價格：NT$5,280元（即起8月30日止，網路商店獨賣，限量優惠NT$3,280元）

文／柯夢波丹 圖／DRINKMATE

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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