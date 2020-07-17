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別只知道馬鞍包　YSL下半年最夯包是Rose身上的「這顆」

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記者王則絲／台北報導

Saint Laurent（YSL）的「Kaia Bag」馬鞍包在時尚圈簡直紅透半邊天，名人、部落客們都搶著背，目前許多暢銷的基本色款各地都在大缺貨。但是在Rose接下YSL代言人後，首推的包款卻是「SOLFERINO」，近日曝光的黑白大片中Rose手裡正是這顆，眼看即將成為品牌下個It Bag，大家絕不能只知道「Kaia」包而已了。

▲YSL新包款。（圖／品牌提供）

▲Rose為「SOLFERINO」拍攝黑白形象。（圖／翻攝自IG@ysl）

韓女團BLACKPINK成員Rose，在團體發布新專輯之際，也宣布成為YSL品牌大使，近期陸續釋出為YSL 2020秋季女裝拍攝的形象大片，表現力驚艷全球粉絲。而最近曝光的一張黑白形象照，則是Rose捧著白色的「SOLFERINO」包款，其實同款包型，Rose也於先前為韓版《ELLE》拍攝的雜誌畫報中背過，是擔任代言人以來首推的新包款。

「SOLFERINO」全新包款名稱，源自於SAINT LAURENT 工作室「24 RUE DE L'UNIVERSITÉ」旁的巴黎左岸街道RUE DE SOLFERINO，以 70 年代復古樣貌刻劃，簡約的方形包型經典優雅，包身邊緣以填充皮革凸顯，令整個手袋看起來更立體，採用特製的高級小牛皮製成，觸感相當柔軟，卻能同時展現挺度，並有非常多款顏色可以挑選。

▲YSL新包款。（圖／品牌提供）

▲YSL新包款。（圖／品牌提供）

▲YSL下個It Bag「SOLFERINO」，售價 NT＄79,600起。 （圖／品牌提供，以下同）

▲YSL包。（圖／品牌提供）

▲還有採用軟絨面麂皮皮革材質的變化款式。

▲YSL新包款。（圖／品牌提供）

▲當然今年秋冬也有持續推出「Kaia」的新色包款。

GUCCI 於今年夏日推出了「Towards The Sun」系列，為經典包款換上新風貌，像是受明星們追捧的馬銜鍊包款系列，除了原先的棕色皮革之外，現在多了白色的選擇，與雙G LOGO圖騰做搭配，特別優雅！長年熱賣的GG Marmont系列繼馬卡龍色系後，也增添了白色X深藍色滾邊的新配色。

▲YSL、GUCCI新包。（圖／品牌提供）

▲YSL、GUCCI新包。（圖／品牌提供）

▲YSL、GUCCI新包。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

YSL, saint laurent, SOLFERINO, Rose, blackpink
fashion.net

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