Nike勾勾上開了一朵玫瑰花！與高橋盾再推聯名，比「朴敘俊同款」顏值更高

編輯／Emily 圖／翻攝自sneakerbardetroit.com、converse.co.jp、mastermindjapan.com

Nike經常與其他品牌推出聯名系列，這次有著獨特科幻感泡沫中底的話題鞋款Nike ISPA OverReact，將與UNDERCOVER合作推出聯乘鞋款，具設計感的外型勢必又會引起熱潮。此外，Converse、New Balance也都有聯名鞋款即將登場，千萬不要錯過。

1. UNDERCOVER X Nike ISPA OverReact

UNDERCOVER這次的聯名選用Nike ISPA OverReact鞋款，有著誇張特殊的泡沫中底，穿起來不只搶眼，舒適度也更提升。這系列以米白、黑、紅為主要配色，推出四種款式，在勾勾處綴上一朵紅玫瑰，鞋上則寫了品牌代表性的「CHAOS」與「BALANCE」字樣，並使用麂皮材質混搭，深色款底部還加了潑墨設計。目前只在UNDERCOVER 2021春季系列裡曝光，還沒公開詳細的販售資訊。

2.Converse Addict x mastermind JAPAN

Converse的高級支線Converse Addict這次合作的對象是暗黑風格的街頭品牌mastermind JAPAN，使用經典的All Star帆布鞋為基礎，推出黑白與全黑兩款造型，乍看與基本款類似，但鞋舌繡上醒目的mastermind JAPAN骷髏頭LOGO，鞋頭印上「MASTERMIND」字樣，整體更有潮味。這款鞋7月23日會在日本MASTERMIND TOKYO、GR8等店面上架，售價24,000日圓（約台幣6,606元）。

3. JJJJound x New Balance 992

5月時加拿大品牌JJJJound就有預告過要與New Balance推出聯名鞋款，並公開了幾張鞋子的照片，這系列聯名選用非常熱門的New Balance 992鞋款，使用淺棕大地色調為主，配上黑色點綴，另外還有一雙是墨綠色系。而近日JJJJound又在IG分享了這款鞋的照片，公布將於七月登場，雖然詳細資訊仍未公開，但已經可以開始期待。

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在 Instagram 查看這則貼文 JJJJ NB 2020 JJJJound（@jjjjound）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 30 日 下午 4:45 張貼

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