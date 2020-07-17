美國隊長與灰故娘熱戀中！公園約會一起吃著冰淇淋「幸福全寫在臉上」

萬年單身的 39 歲「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）談起戀愛原來是超黏人男友？日前英國《每日郵報》（Daily Mail） 才報導克里斯伊凡被拍到在出現在倫敦私人高級俱樂部「Mark’s Club」參加派對，身旁女伴正是《仙 31 歲英國女星莉莉詹姆斯（Lily James）！兩人不僅一起跑趴、一起離開、還一起搭車回美國隊長的飯店過夜，疑似戀愛 ING 的消息立刻引起網友們的熱烈討論！

沒想到今天克里斯伊凡和莉莉又被拍到在公園親密約會，過程有說有笑還甜蜜吃冰，完全就是沈浸在戀愛中的男人啊～

克里斯伊凡一直都是「好萊塢四大克里斯」中唯一的單身漢，過去他唯一承認過的女友就是女星珍妮斯蕾特（Jenny Slate），兩人在 2017 年短短交往一年間分分合合好多次，仍在 2018 年初宣告分手，之後就一直沒有傳出新的戀情。

沒想到這位萬人垂涎的美國天菜，最近居然偷偷交新女友了！

因為演出影集《唐頓莊園》、迪士尼電影《仙履奇緣》和《媽媽咪呀！回來了》而受到矚目的 31 歲英國女星莉莉詹姆斯（Lily James），因為亮眼的外型和脫俗的氣質，一直都是好萊塢片商的最愛。

莉莉詹姆斯去年12月和交往 5 年的英國男星麥特史密斯（Matt Smith）閃電分手，沒想到隔了半年傳出新戀情，對象居然就是美國隊長克里斯伊凡！

▲（圖／DAVID M. BENETT GETTY IMAGES）



日前克里斯伊凡被狗仔拍到在倫敦參加派對，身旁女伴正是莉莉詹姆斯！他們不僅在派對結束時搭上同一台計程車離開，還一起回到克里斯伊凡下榻的飯店過夜，讓兩人秘戀的消息曝了光。

報導還指出，莉莉詹姆斯在影集《唐頓莊園》中合作多年的演員蜜雪兒道克瑞（Michelle Dockery）在今年影集《捍衛雅各》和克里斯伊凡合作飾演夫妻，傳聞她正是為兩人牽線的關鍵！

沒想到今天外媒又加碼爆料，小倆口被拍到一起在公園甜蜜約會的畫面！

他們先是戴著口罩一起在倫敦的公園漫步，後來到了定點後就躺下在草地上開心聊天，有說有笑，還一起吃著冰淇淋，感覺完全沈浸在熱戀的氛圍裡！

尤其是美國隊長，臉上的笑容真的是停不下來啊！臉上彷彿大大的寫著：我是全世界最幸福的男人！

真的很替美國隊長開心啊！他終於找到真愛了！希望小倆口的戀情能夠順順利利，早點傳出好消息

文／柯夢波丹 圖／IG@LILYJAMES、GETTY IMAGES

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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