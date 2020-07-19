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最新「亮白神器」爆紅！開瓶才加進C粉　保養講求「新鮮」效果超強

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▲Her自然美酯C。（圖／Pexels、Her）

▲夏天曬太陽，美白也變得重要。（圖／Pexels）

記者李薇／台北報導

夏季就是需要美白的季節，東森自然美推出肌因極光白高純度酯C安瓶，添加新型α熊果素，還有雙重維他命C複合亮白配方，而且在開瓶時才將C粉壓下，與精華液充分混合，確保使用時最新鮮，能迅速為肌膚達到完美的透亮白皙，購物網站「Her和她」推出東森自然美肌因極光白高純度酯C安瓶7ml，特惠價699元，很值得一試！

▲Her自然美酯C。（圖／Pexels、Her）

▲東森自然美肌因極光白高純度酯C安瓶，市價895元、特價699元。點我購買。

一般水溶性的維生素C容易氧化，就會導致美白的效果不彰，因此近年開始流行新鮮保養，就是把水溶性的維生素C微細化，製作成粉末，在使用的時候只需要按壓保養品瓶蓋，充分搖動混合均勻之後，就可以使用到最新鮮的美白精華，效果也最好。

▲Her自然美酯C。（圖／Pexels、Her）

▲進入夏天，等於進入美白季節。（圖／Pexels）

不只是讓美白效果最大化，「自然美肌因極光白高純度酯C安瓶」更是添加經典的亮白成分α-熊果素，從天然莓果中萃取，可以幫助肌膚改善暗沉、蠟黃的狀況，從肌底重現透亮白皙，同時減少黑色素的累積，達到美白的功效。

另外，還搭配中藥界的亮白成分，包括可以淡化斑點的防風、掃黑嫩白的當歸、抗氧化能力極高的甘草，還有雙重維他命C複合亮白配分，能夠喚醒肌膚透亮，同時加強保濕潤澤，針對臉部肌膚受損也有良好的修護作用。

▲東森自然美,自然美,肌因極光白高純度酯C安瓶,安瓶,保養。（圖／公關照）

▲自然美肌因極光白高純度酯C安瓶，瓶子上方藏著C粉，開封使用時才壓下。

「Her和她」將在19日推出東森自然美肌因極光白高純度酯C安瓶7ml，特惠價699元，雖然小小一瓶，卻有著極速美白的超強力量，絕對是今年夏天必敗的亮白神器。

▲東森自然美,自然美,肌因極光白高純度酯C安瓶,安瓶,保養。（圖／公關照）

▲東森自然美肌因極光白高純度酯C安瓶，市價895元、特價699元。點我購買。

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fashion.net

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