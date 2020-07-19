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放假都在睡還是累到不行？有在動才能真正「休息」　10件該做的事快筆記

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編輯／Emily　圖／翻攝自unsplash、商周提供

現在人生活忙碌、勞累，平常下班或假日根本沒力氣做別的事，只會在家呼呼大睡，但睡得再多卻還是沒有減緩疲勞，反而越睡越累？原來所謂的「休息」並非僅是睡覺，從事有益於休息的活動，才能正確補充精氣神，這裡有前十名想真正休息該從事的活動，快點筆記下來。

▲休息的藝術。（圖／翻攝自unsplash）

第十名　靜觀

腦中總會有各種思緒來來去去，複雜的念頭會讓人無法放鬆，這時可以試著學會抽離自己的情緒，先把煩惱、負面情緒擋在心門外，把自己當作旁觀者，學會被觀察、接受，而非被評判。

第九名　看電視

看電視絕對是休息的好方法，雖然應該避免變成成天躺在沙發上看電視的懶骨頭，但我們不必完全放棄精彩的戲劇或超爆笑喜劇，連看幾個小時電視，當然可以幫助你放鬆身心。

▲休息的藝術。（圖／翻攝自unsplash）

第八名　做白日夢

當我們做白日夢時，我們常常是開始往未來的方向想像，甚至是「改變人生」這種極不可能發生的生活場景。做白日夢有如放鬆身心的鄉間漫步，重點不是在目的地，而是旅程本身。

第七名　泡個舒服的熱水澡

當你進入浴室，特別是躺入浴缸後，就已經與家裡到處需要動手做的所有事情暫時劃清界線。什麼事也不做之所以困難，是因為我們會為此感到內疚，而泡澡正好是讓我們掙脫罪惡感的完美解方。

▲休息的藝術。（圖／翻攝自unsplash）

第六名　好好步行

步行可以分散我們的注意力、勞累我們的身體，改變我們感知時間流逝的速度，是一種身、心都投入其中，短程步行就算無法鍛鍊身體強健，仍可助於改善身心狀況，每天十到三十分鐘就足夠了。

▲休息的藝術。（圖／翻攝自unsplash）

第五名　什麼事也不做

什麼事也不做其實很難，但我們還是得找出一道方法不讓自己被壓垮，為「一直做、做沒完」的壓力找到出口。但強制性不活動會導致無聊，所以我們可以靜觀其變，直到什麼事也不做的機會自己送到眼前。

第四名　聽音樂

選對音樂對休息很有幫助，找到合適的環境和個人偏好的音樂類型，就能享受放鬆時光，甚至可以自創一張「放鬆歌單」，讓我們聆聽自己的愛歌，真正休息恢復精氣神。

▲休息的藝術。（圖／翻攝自unsplash）

第三名　我想獨處

獨處是暫時忘卻自我、開啟新思維的契機，不因旁人落入分心的迴圈。自主選擇獨處的時間和方式，一定就能享受獨處時光；無論你多麼內向，非自願的獨處終究會讓你孤單、寂寞、覺得冷。

第二名　徜徉大自然

大自然的景致可以轉移我們的注意力，徜徉在其中可以放鬆身心，讓草木、山水這些「軟性誘惑力」，將我們的注意力帶離悲觀思維，不再只關注自身，才能真正舒心的休息。

▲休息的藝術。（圖／翻攝自unsplash）

第一名　閱讀

第一名就是閱讀了，雖然書看起來很費神，但可以讓我們脫離自己的世界，所以能帶來平靜放鬆感。我們既可以把自己的問題擱置一旁，又可以遁入自己的思維裡。

▲休息的藝術。（圖／翻攝自unsplash）

▲休息的藝術。（圖／翻攝自unsplash）

★書名：休息的藝術：睡好睡滿還是累？比睡眠更能帶來活力與幸福的10道休息建言
★作者： 克勞蒂亞‧哈蒙德
★出版社：商周出版
★出版日期：2020/07/11
★建議售價：新台幣380元

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關鍵字：

休息, 放鬆, 書摘, 休閒, 活動
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