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夏季眉妝可比髮色淺一點！日本眉毛專家解答6種常見畫眉問題

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▲▼日本眉毛專家解答6種常見畫眉問題。（圖／翻攝IG）

▲日本眉毛專家解答夏季常見的6大眉毛問題，從顏色挑選到掉色補妝全都有解。(圖／翻攝IG@goodal_official)

記者張毓容／台北報導

眉毛畫得好能修飾調節五官比例，提升妝容精緻感，可就算天天畫，許多人還是有許多關於眉妝的小困擾。日本知名美眉顧問玉村麻衣子老師就針對夏季常見的6大眉毛問題進行解答，像是眉色的挑選、眉毛掉色補妝等問題全都有解。

▲▼日本眉毛專家解答6種常見畫眉問題。（圖／翻攝IG）

▲本身眉色較深的人，可換用透明染眉膏避免濃厚妝感。(圖／翻攝IG@maiko_tamamura)

Q：染眉膏容易給人妝感很濃的感覺？

A：可嘗試使用透明款染眉膏。
為了營造眉毛的立體感，不少人都會在畫眉毛時加上染眉膏，但染眉膏用量沒拿捏好，很容易給人妝感濃重的感覺。可以換用透明款染眉膏，也就是所謂的定型眉膠，一樣能為眉毛定型、增加立體感，又不用怕會加重妝感。

Q：夏天很會掉妝，不如一開始把眉毛畫濃一點？

Ａ：更換產品和手法會更好。
眉毛過濃會給人粗獷、銳利的印象，甚至容易太過死板變成「蠟筆小新」，而且太濃的眉毛，脫妝反而會更明顯。玉村老師表示，眉毛濃度不用變，而是要更換適合的畫眉產品和手法，做好妝前、妝後的預防脫妝動作。

▲▼日本眉毛專家解答6種常見畫眉問題。（圖／翻攝IG）

▲夏天可使用比髮色淺一點的眉色，更適合夏季的輕盈妝感。(圖／翻攝IG@emisuzuki_official)

Q：眉毛顏色一定要和髮色一樣？

A：可以比髮色淺2個色號。
玉村老師指出，夏天大多會流行比較清爽、輕盈感的妝感，所以比起跟髮色一樣，她更推薦可以選擇比髮色稍微再淺一點的眉色。

Q：眉毛要什麼時候補最好？

A：開始出油的時候。
等眉色開始掉了再補妝就有點晚了，玉村老師建議，當發現眉毛開始出油就需要注意了。

▲▼日本眉毛專家解答6種常見畫眉問題。（圖／翻攝IG）

▲眉毛畫細一點可讓妝感更清爽。(圖／翻攝IG@laneige_kr)

Q：想畫適合夏天的清涼妝感，眉毛該怎麼畫？

A：試試比平時細一點的眉形。
雖然這幾年流行略粗的野生眉，但略細的眉毛會更有清爽感。想要保留野生眉的自然感，又想擁有清爽感，可以嘗試將眉毛輪廓畫的比平常細一點，但依舊營造出毛流感，就能完美融合。

Q：使用強力防水型產品最好？

A：沒去海邊玩水或游泳的話，其實沒必要。
強力防水持妝、不容易掉妝也就意味著不好卸除，日常天天使用，容易造成肌膚的負擔，所以如果不是長時間在戶外奔波、曝曬於陽光下，或去海邊玩水、游泳的話，其實沒必要每天使用防水產品。

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 化妝, 眉毛, 眉妝, 畫法, QA, 秘訣, 日本專家, 眉毛專家, 玉村麻衣子
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