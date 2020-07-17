粉紅色機芯現身！　Zenith甜美錶挺乳癌防治

▲Zenith DEFY EL PRIMERO 21粉紅腕錶，搭載史上首款粉色鍍層處理機芯。（圖／Zenith提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶Zenith今年大膽嘗試各種新色，連機芯都電鍍亮色系而鮮活起來，最新力作是首款粉色鍍層處理機芯的DEFY EL PRIMERO 21粉紅女士腕錶，此粉色調很眼熟，正是向世界各地正在與乳癌抗爭的女性傳遞正能量與希望的粉紅絲帶機構的代表色，Zenith與其合作，決定將粉紅女錶銷售的部份收益將捐贈瑞士粉紅絲帶機構。

▲Zenith DEFY EL PRIMERO 21粉紅腕錶，2,085,500元。



▲DEFY EL PRIMERO 21 粉紅腕錶機芯夾板（左），自動盤也以粉紅色裝飾。



Zenith是將於9月26日蘇黎世多爾德大酒店（DOLDER GRAND）舉辦的瑞士粉紅絲帶10周年公益音樂會的合作夥伴，屆時將端出獨一無二的粉紅絲帶腕錶進行慈善拍賣，所得將全數支持腫瘤醫學研究；而搶先發布的DEFY EL PRIMERO 21粉紅腕錶也是響應粉紅絲帶而生，但屬常規錶款，玫瑰金錶殼共鑲嵌288顆美鑽，錶圈則鑲嵌44顆長梯形切割粉紅藍寶石，呼應粉色鍍層的機芯，華麗無比。

▲Hublot Spirit Of Big Bang粉紅陶瓷鈦金鑽錶，619,000元。



▲全球限量500只的Hublot Big Bang One Click粉紅藍寶石鑽錶，717,000元。



除了在機芯展現甜美粉色調，錶殼也是另一展演舞台，潛心鑽研新材質的Hublot（宇舶錶）旗下的粉紅錶材質各有妙趣，Spirit Of Big Bang粉紅陶瓷鈦金鑽錶採用緞面粉紅陶瓷錶殼搭配拋光鈦金屬錶圈；而全球限量500只的Hublot Big Bang One Click粉紅藍寶石鑽錶，則呈現如果凍般的透明質感，同樣都是粉紅錶款，風格大不同。