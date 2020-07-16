響應國際唇膏日！彩妝大牌買大送小，比週年慶還優惠

▲唇膏控注意，國際唇膏日優惠即將開跑。（圖／品牌提供、翻攝自IG/lauramercier，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

抹上唇膏，能立刻改變印象，漂亮的唇色更是女性的自信來源，唇膏和其他彩妝比起，有這不可取代的位置。為了響應7/29 國際唇膏日，肌膚之鑰和Laura mercier皆推出唇膏買大送小活動，消費一支唇膏，即贈迷你版唇膏，非常划算。

在 Instagram 查看這則貼文 Clé de Peau Beauté（@cledepeaubeaute）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 7 日 下午 1:21 張貼

不受疫情影響，即便是戴著口罩，仍然澆不熄女生想要買唇膏的心，根據調查數據，女生化妝包中至少有兩支唇膏，可親的價格最能勾起購買慾望，千變萬化的唇色更是搭配服裝的好幫手。

▲肌膚之鑰 奢華訂製釉光唇菁萃，8ml，1,600元。

適逢7/29 國際唇膏日，許多彩妝品牌皆祭出優惠價格，推出買一送一，甚至組合優惠，肌膚之鑰推出只要購買任一唇膏（不含護唇膏），及想要訂製迷你唇膏一支，數量有限，贈完為止。

▲將近7折的優惠組合，預計會掀起一波買氣。

Laura mercier7/25-7/31限定推出買大送小，凡購買任一唇膏，即贈迷你版摩登精華唇膏（少女裸粉色），期間更祭出優惠組合，摩登精華唇膏搭配護唇膏，特價1,500元，原價2,100元，將近下殺71折，比百貨周年慶更誘人。

▲購買任一唇膏，即贈少女裸粉唇膏，顏色十分好搭配。

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