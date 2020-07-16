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吳姍儒好膚質靠喝水　「養顏特調飲」作法大公開

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▲吳姍儒出席代言sodastream氣泡水機，公開自家特調。（圖／實習記者蕭亭瑀攝）

記者蔡惠如、實習記者蕭亭瑀／台北報導

Sandy吳姍儒日前PO出代言美照引網友讚聲不斷，今（7／16）出席代言sodastream氣泡水機，特別公開「養顏飲」食譜，力推氣泡水不但能讓食物更美味，還能讓味蕾更清新，重點是還不會胖，聽說用氣泡水還能邊洗臉邊保養，俏皮說要「回家試試」，乾脆連家中浴室也擺一台！

▲吳姍儒出席代言sodastream氣泡水機。（圖／品牌提供）

在台灣正式邁入10年銷售的sodastream氣泡水機，穩坐台灣市場70%市佔率，成該類別市占冠軍，代理商恆隆行表示，台灣民眾對於氣泡水接受度越來越高，sodastream包含方便、環保與經濟3項特色，約從3年多前開始就一直維持每年50％的高成長，10週年特別推出LINE FRIENDS限量聯名與夏季新色系列，並邀請吳姍儒做代言人，主攻年輕族群。

▲吳姍儒出席代言sodastream氣泡水機。（圖／品牌提供）

吳姍儒今出席「sodastream台灣十週年口感派對」，熱情分享自己平時就有喝氣泡水的習慣，其實在代言品牌前，自己本來就是使用者，私下去餐廳時也會喝氣泡水佐餐，除了可以帶出食物原味之外，在吃完重口味的食物後，還能讓口感「refresh」一下，看到品牌推出的夏季新色，珊瑚橘跟抹茶綠都好美，想再買2台回家。

▲吳姍儒出席代言sodastream氣泡水機。（圖／品牌提供）

近期膚質好到有口碑的吳姍儒，在受訪時也透露私藏的夏日特調氣泡飲，只要冰塊加上自己代言的胜肽蛋白飲，放入柳橙片與些許薄荷葉，之後再倒入sodastream打出的氣泡水，就是口感清爽、味道像可爾必思的夏日飲品。吳姍儒也補充，喝足夠的水也很重要，最好每天都喝足「體重Ｘ50cc」的水量才行。

而前陣子流行的碳酸洗臉保養法，Sandy直說沒有嘗試過，馬上表示：「今晚回家立刻試試，如果有用絕對不跟大家講！」要讓這個成為自己的小秘訣，還說「其實浴室也可以擺一台」，直接推坑大家。

▲吳姍儒出席代言sodastream氣泡水機。（圖／品牌提供）

sodastream與LINE FRIENDS合作的10週年限量款紀念氣泡水機以及專用水瓶，其機身採用SPIRIT系列，搭配BROWN & FRIENDS貼紙組讓使用者自行黏貼，還有LINE可愛角色的500ML小瓶身專用水瓶，售價4,500元；另推出3款夏日新色，8／15在台上市，售價4,500元。

而另款美國氣泡水機品牌drinkmate，近期也在台推出「迷你版」，全機約僅手提電腦一半大小，高度僅24公分，連出外野餐都能帶著走，氣泡水瓶採寬瓶口設計，可放入水果片或香草，打出加味氣泡飲，此外連氣泡消失的可樂，也可「重新灌氣」恢復原本的口感，新品優惠期間除機身外加上2瓶灌氣鋼瓶，原價5,280元，特價3,280元。

▲2020氣泡水機搶市。（圖／記者蔡惠如攝、drinkmate、sodastream提供）

▲drinkmate最新「迷你版」氣泡水機搶市。（圖／記者蔡惠如攝）

關鍵字：

吳姍儒, sandy, sodastream, 氣泡水機, drinkmate
fashion.net

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