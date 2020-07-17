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日本專家教「不易脫妝的眉毛畫法」3步驟　第一步竟要用棉花棒

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▲▼夏天也不易脫妝的眉毛畫法3步驟。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲夏天除了要防範底妝脫妝，連眉毛也容易易掉色、脫掉。(圖／翻攝IG @moeka_nozaki)

記者張毓容／台北報導

每到夏天，脫妝就是女生們的頭號大敵，除了底妝會脫落，眉毛也很會出油、掉色，常常一個回神才發現眉毛不見了！對於很多女生都很困擾的眉妝不持久問題，日本知名美眉顧問玉村麻衣子老師表示其實注意幾個小細節就能改善，更傳授不易脫妝的眉毛畫法3步驟和簡單快速的眉毛補妝技巧，眉毛容易脫妝的女孩們快來學起來。

Step 1：先用棉花棒擦乾多餘油脂

想要眉妝能持久，妝前打底很重要！畫眉毛前可先用棉花棒將眉毛縫隙裡多餘的乳液、油脂擦乾，保持眉毛處肌膚的清爽乾燥，上妝更容易、也能增加眉妝的持妝效果。

▲▼夏天也不易脫妝的眉毛畫法3步驟。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲畫眉前可先用蜜粉著重在眉中到眉尾去油。(圖／翻攝IG@3ce_official)

Step 2：蜜粉著重眉尾定妝

可用粉撲或小刷子沾取蜜粉，以Z字型的手法先為眉毛定妝，去除油份並增加透明感，尤其要著重在油脂分泌旺盛、最容易脫妝的眉尾到眉中附近。

▲▼夏天也不易脫妝的眉毛畫法3步驟。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲液態眉筆填補眉毛空隙後，用刷子暈染再掃上眉粉，讓眉毛更自然、持久。(圖／翻攝IG@maiko_tamamura)

Step 3：液體眉筆＋眉粉更持久

用液體眉筆加上眉粉的畫法，能打造自然且持久的眉妝。先用液體眉筆順著毛留生長方向，一根一根的畫，填補眉毛空缺，畫完後立刻用螺旋刷暈染，讓線條更自然，最後再用眉粉為眉毛整體上色。

簡單又快速的補眉技巧

要為眉毛補妝時，要先吸掉多餘油脂，使用吸油面紙吸油時要用按壓的方式，不要擦拭，容易脫妝、顏色變淺的眉中到眉尾處要著重處理，用眉筆一筆一筆輕輕描畫。

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►夏季眉妝可比髮色淺一點！日本眉毛專家解答6種常見畫眉問題

►高低眉、太濃太淡都有救！彩妝師傳授6大眉毛狀態的畫法攻略

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 眉毛, 眉妝, 畫眉, 脫妝, 補妝, 畫法, 步驟, 日本專家, 眉毛專家, 玉村麻衣子
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