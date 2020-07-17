居家搶振興！IKEA三人沙發床「直砍1萬」　Crate and Barrel花200現抵250

記者蔡惠如／綜合報導

振興券商機來啦！各品牌紛紛推出促銷加碼吸客，瑞典居家大廠IKEA也推出少見的「特賣價」，針對旗下熱賣的GRÄLVIKEN三人座沙發床，直接降價1萬元拚了！連餐廳超市都加碼，單筆消費滿300元就送100元抵用券；Crate and Barrel推實體振興券消費現折優惠，用200元振興券現抵250元。

▲GRÄLVIKEN三人座深灰色沙發床。（圖／IKEA、Crate and Barrel提供，以下同）

振興勸消費商機在近期正式啟動，IKEA宣佈從7／15起連續三週，精選熱銷家具家飾品推出卡友超殺優惠，主打適用振興券，無論是紙本或綁定信用卡消費通通沒問題！首週即起至8／5前，祭出原價13,900元的GRÄLVIKEN三人座深灰色沙發床，特價3,900元，直降1萬元要來狂吸人氣！

GRÄLVIKEN三人座深灰色沙發床，座椅底下附儲藏空間，可收納也能立即變成一張床，適合小坪數的居家空間，是賣場中熱賣商品，此外其他特賣商品包括STOMMA白色時鐘，原價45元，特價25元；帶有簡單流線造型的BUNSÖ戶外兒童白色休閒椅，原價549元，特價149元，下殺2.7折。每位宜家卡卡友家具限購一件、家飾限購兩件。

而即起至8／30止，於IKEA瑞典餐廳及瑞典食品超市單筆消費滿300元，就送100元滿額抵用券，可於8／31至11／30期間使用，單筆消費滿$500可抵用一張。

美國居家品牌Crate and Barrel也針對振興券推出專屬方案，即日起至7／31期間，持振興券至實體門市消費，可享使用200元振興券抵扣250元；500元抵扣650元優惠，此振興券方案適用7折以上商品，家電、出清品除外且不可與生日券其他優惠並用。