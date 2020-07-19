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9成人都說過的4種謊話　只有10%機率證明你是乖乖牌

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▲情侶,心靈,愛情,示意圖。（圖／pixabay）

▲人生中無法百分之百誠實，這些謊話你一定說過。（圖／pixabay，以下同）

編輯／借借

從小我們就被教不能說謊，但長大後才知這種告誡「幾乎是不可能的」，口是心非就是一種謊言，有時說謊還是基於善意帶來的後果，但不用為此而慚愧，因為世界上99％的人都跟你一樣，下列4大謊言你絕對用過，尤其戀愛時使用的頻率簡直是在當水喝啊（好啦我太誇張了）。

「我沒事」
說出這句話很多時候都是口是心非，但卻是讓自己與對方冷靜下來、或讓周邊的人放心最常使用的一句謊言，雖然心靈受傷了，或是不想直言想讓對方主動察覺，先緩和自己的情緒總是比較好的，此外甚至會感覺自己也被安慰了。

▲情侶,心靈,愛情,示意圖。（圖／pixabay）

▲這句話有時也能安慰一下自己。

「我只是開玩笑」
這句話其實包含很多情緒，有時是無奈、轉換氣氛、或是推卸責任的免死金牌，其實自己心裡最知道，之前跟對方說的話有幾分是真的，但若對方回應很激動或是冷淡，那就認了吧。

▲情侶,心靈,愛情,示意圖。（圖／pixabay）

▲這句話拿來推一下責任也是滿好用。

「最近太忙了」
通常用在事後解釋，雖然有心想讓對方好過一點，但有時因為這種藉口太老土，反而變成反效果，誰不知道說這種話的人大半原因就是因為懶！建議不要只拿這句來解釋，最好在後面佐證一下像是「就是在忙ＸＸＸ的案子，你知道」之類的強化說明。

▲情侶,心靈,愛情,示意圖。（圖／pixabay）

▲通常吃完一口就會再破功啊！

「我吃一口就好」
這種完全是在安慰自己的話，99％的機會在吃完一口就破功的啦！想吃「一口」就代表是真的想吃啊，而且只吃一口真的太讓人傷心了（畢竟不是每人都像徐若瑄毅力這麼強），若看到自己真的很想吃的，不如大大方方吃完吧！如果份量不是很多的話，再去運動好好瘦身就可以的！

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關鍵字：

瘦身, 縮小腹, 消肚, 腹肌, 小腹, 瘦肚, 心靈, 成長, 謊話
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