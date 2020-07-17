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夏季頭皮問題多！「5件事」別做，小心落髮找上門

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▲▼「5件事」別做，小心落髮找上門 。（圖／Unsplash）

▲一頭蓬鬆美麗的秀髮是女生的夢想。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

頭髮是女生的第二生命，夏季除了天熱頭皮易出油外，落髮更是一大隱憂，別以為秋冬才會落髮，高溫頭皮悶熱、壓力過大、過度減肥都可能引起落髮，小心還沒瘦下來，危機就找上門。

落髮問題分為兩種，一種遺傳因子，頭髮中某些毛囊對雄性激素敏感，導致毛囊萎縮、退化，隨著生長周期而脫落，另一種是外在因素使然，包括熬夜、壓力、飲食習慣都有可能引發落髮，以下幾點務必留意，否則健康蓬鬆秀髮會離你遠去。

▲▼「5件事」別做，小心落髮找上門 。（圖／Unsplash）

劇烈減肥節食

許多女生為了穿上短裙、背心，減重總是臨時抱佛腳，劇烈節食導致身體缺乏蛋白質、鐵質等營養，都會影響頭髮生長，當營養失衡，頭髮就會開始脫落。

頭皮悶熱出汗

高溫會使頭皮油脂分泌旺盛，大量的汗水更可能使頭髮脫落、折斷，甚至失去光澤彈性，不只如此泳池中的氯和海水中的鹽分都很傷髮質，也都是掉髮的幫兇。

▲▼「5件事」別做，小心落髮找上門 。（圖／Unsplash）

過度熱風造型

許多女生人手一支造型夾，頻繁的吹整會使髮絲變得脆弱，有時順手綁的丸子頭，常不小心就折斷髮絲，即便用了電捲棒，再也回復不了以往的蓬鬆感。

飲食不健康

頭髮跟指甲一樣，需要攝取蛋白質來提供營養，像是鮭魚含有豐富蛋白質和Omega-3脂肪酸，對抗落髮很有助益。也曾有研究指出，缺乏鐵質和維他命B2、鋅也是落髮原因之一。建議多吃菠菜、蛋和甲殼類海鮮，像是堅果、乳類製品，都可適量補充。

▲▼「5件事」別做，小心落髮找上門 。（圖／Unsplash）

緊繃壓力

現代人總是被時間追著跑，壓力會使男性荷爾蒙上升，女性荷爾蒙隨之下降，當失衡就會產生生理困擾，像是頭皮屑、搔癢不適，甚至影響到消化系統，髮絲不健康當然更脆弱易斷。

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關鍵字：

落髮, 夏季, 頭皮, 保養, 造型, 飲食
fashion.net

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