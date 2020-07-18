6種頭皮性質的保養護理對策！敏感性、油性要小心落髮危機

▲不同膚質有不同的適合保養方式，頭皮也一樣，依照個人髮膚狀態來護理才能真正養護頭皮與髮絲。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official、@nozomisasaki_official）

記者張毓容／台北報導

美麗的髮絲來自健康的頭皮，越來越多人除了把洗頭洗乾淨，更開始在意頭皮髮絲的健康與護理，但你目前的保養方式，真的適合自己嗎？就像臉部保養要視個人膚質調整，頭皮護理也要依頭皮的膚質來做。頭皮性質不只大家熟知的中性、乾性、油性，還有敏感性、老化、發炎頭皮等，快來看看你是6種頭皮性質的哪一種？

＃健康頭皮

健康的頭皮沒有皮屑、不易過敏，出油量及落髮量也正常，即使換季或氣候交替也不太會出現頭皮問題。

養護對策：頭皮雖然健康，但若疏於保養也會老化。除了繼續保持平時的良好習慣，可使用促進頭皮代謝循環的養護產品來維持健康頭皮。

▲乾性頭皮要選擇能適當保濕、護理頭皮與髮絲的髮品。（圖／翻攝IG@dhc_official_jp）



＃乾性／乾性皮屑頭皮

因乾燥缺水而引起頭皮發癢，甚至可能會出現乾燥、細小的乾性頭皮屑。頭髮容易因營養不良造成新陳代謝異常、毛髮成長週期紊亂，導致頭皮毛囊失去活性逐漸萎縮，也因此無法獲得滋潤。

養護對策：需加強頭皮與毛囊、毛根的健康調理，建議使用溫和、保濕度高的髮品，補充缺少的水分及皮脂，並避免洗髮次數過多和使用過高的水溫洗頭。

▲油性頭皮除了要注意清潔，飲食上清淡一些也能幫助減少油脂過量發泌。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）



＃油性／油性皮屑頭皮

油脂分泌過於旺盛堵塞頭皮毛孔，外界環境污染也會使毛孔不潔，根部毛囊易逐漸呈萎縮狀態，可能會導致毛髮變細及掉髮，甚至有大片、塊狀的頭皮屑出現。

養護對策：油性頭皮的護理重點在於適當地清潔頭皮皮脂，需加強毛孔清潔且定期清除毛孔的阻塞物，改善頭皮油水不平衡的狀態，飲食上也應盡量清淡。

＃敏感型頭皮

頭皮容易過敏，常感到頭皮緊繃或搔癢、熱痛，嚴重者會有發炎反應，長期下來可能導致成為發炎頭皮，也有落髮危機，頭皮也會因血液循環欠佳使養分不易吸收。

養護對策：最好使用天然溫和成份的護理產品，清潔、養護頭皮，重建頭皮健康，也要從調整生活作息、改善外力因素著手才是根本解決之道。

▲維持健康的生活作息和飲食，可幫助身體發炎狀態。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）



＃發炎頭皮

身體若常處於慢性發炎時，會使頭皮泛紅、發熱、腫痛、伴隨膿皰等現象，發炎狀態反應著身體疲勞、免疫力降低。「頭皮痘痘」即是最常見的毛囊發炎現象之一，當毛孔過度分泌皮脂、使得老廢角質囤積阻塞毛孔，即會使毛囊成為培養細菌的溫床，產生發炎反應。

養護對策：盡可能每一兩周定期使用頭皮深層清潔產品，幫助毛囊代謝，使其維持健康清爽的狀態，另外，也要保持健康的生活作息，多喝水，避免熬夜、攝取刺激性食物。

＃老化頭皮

隨著環境因素及年齡增長，頭皮跟臉部肌膚同樣都會受到自由基侵擾，失去正常功能，這時頭皮修復速度慢，體內外因素都會造成頭皮老化，可能會有毛髮稀疏、灰白髮、乾枯髮、頭皮失去彈性等問題。

養護對策：老化型頭皮的養護關鍵在於刺激頭皮的血液活絡與均衡飲食、補充足夠營養。改善生活習慣之餘，建議使用植物性抗氧化護髮產品，加強頭皮按摩，刺激毛囊循環。

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