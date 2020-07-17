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許曦文中空下腰絕美！小S女兒合體拍時尚照　許老三超齡氣場無法擋

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記者鮑璿安／台北報導

小S徐熙娣大女兒Elly（許曦文）去年（2019年）為服裝品牌JORYA拍攝形象照，「高級臉」評價一度席捲全網。眾多粉絲敲碗之下，此次品牌終於再請來了二女兒許韶恩以及許老三，也是三姐妹首次合體出鏡，只見她們穿著秋季服飾大展超齡的時尚魅力，掀起網友盛讚：「國際巨星基因真的狂」、「三人各有各的特色」。

小S徐熙娣大女兒Elly（許曦文）、二女兒許韶恩以及許老三一直是媒體關注焦點，此次品牌無預警公開了三人合體拍攝的秋季形象照，短短一日就獲得破萬讚數，此外，這也是三姐妹頭一遭同框出鏡，不過各自都有棚拍經驗，顯得格外駕輕就熟。

畫面中許老三佔據C位，以一頭蓬鬆捲髮彰顯鬼靈精怪的個性，妝容上也特別使用了眼下腮紅詮釋秋季楓葉色，許老三更收起搞笑表情，以厭世臉出鏡展現超齡美感。許曦文以及許韶恩則靠在妹妹身旁，同樣深邃凝視鏡頭，三人換上秋季針織單品，絲毫不被彼此埋沒，各有各的特色相當驚艷。

獨照部分，被視為「高級臉」接班人的大女兒許曦文更展現俐落舞蹈功底，用下腰方式呈現服飾，不僅中空露出纖瘦小蠻腰，清秀臉蛋更是吸引人。換個造型，以oversize西裝外套出鏡，簡潔剪裁下飾有黑色排扣豐富視覺效果，搭配誇張的蓬蓬袖與落肩元素，許曦文演繹起來絲毫不費力，傳遞出強大的高級美。此次畫報曝光也火速引發網友評價：「表現力太驚艷」、「百看不膩」、「三個女兒各有各的味道」、「國際巨星小S基因。」

▲小Ｓ二女兒許韶恩以及許老三先前就曾合體為范瑋琪品牌GENQUO拍攝形象照。

►許老三「跩臉開腿」拍時尚片！超齡表現網驚：國際巨星小S基因

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關鍵字：

小S, 徐熙娣, Elly, 許曦文, 許韶恩, 許老三, JORYA, 高級臉
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