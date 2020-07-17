亮・珠寶／Dior文字珠寶曬幸福　8500元入手Tiffany Love項鍊

▲超模卡拉迪樂芬妮混搭多個Dior OUI系列珠寶。（圖／Dior提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶與佩戴者產生的情感連結，是擁有珠寶的樂趣之一，尤其是可天天佩戴的文字造型輕珠寶，不僅是個人宣言的展現，久而久之也成為幸運物一般為自己打氣。Dior珠寶創意總監 Victoire de Castellane早已領略此魅力，2005年推出OUI系列以o、u、i 三個金質草寫字母象徵法文詞彙「我願意」，至今仍是暢銷款；Tiffany & Co.則由畢卡索女兒Paloma Picasso操刀設計Graffiti系列，LOVE（愛）、PEACE（和平）字樣全入設計，同樣歷久彌新。

▲Dior Oui玫瑰金鑽石手鍊（左）40,000元，Oui玫瑰金鑽石項鍊50,600元。



▲Dior Oui Je t'aime黃K金鑲鑽雙指戒（左）65,500元，Oui Toi Moi玫瑰金鑲紅寶石戒指65,500元。



Dior OUI系列輕珠寶呈現o、u、i字母並以單顆美鑽點綴筆畫結尾，好似將戀人點頭說「我願意」的喜悅瞬間封存，而甜蜜手法更進一步，Dior推出法文中代表「我愛你」的「Je t'aime」、意指「你和我」的「Toi Moi」兩組語彙化為不對稱耳環與單、雙指戒，黃K金款點綴鑽石，玫瑰金款裝飾紅寶石，戴上珠寶大方曬幸福。

▲Tiffany Setting 六爪鑲嵌鉑金鑽戒搭配18K白金鑲鑽Love字樣戒指148,000 元。（圖／Tiffany提供，以下同）



▲Tiffany Paloma's Graffiti 18K玫瑰金Love Heart字樣戒（左）23,000元，最入門的Tiffany Paloma's Graffiti Love字樣純銀鍊墜8,500元。



1980年加入Tiffany 的Paloma Picasso，也愛用文字珠寶展正能量，推出Tiffany Paloma's Graffiti系列作品，全以她的筆跡為造型，靈感則源自出現在紐約建築物上的塗鴉，款款線條簡約優雅且充滿力量，最有名當屬Love字樣的鍊墜與戒指，鑲鑽款戒指與婚戒搭配藏不住愛意，當然愛不只愛情，親情、友情與疼愛自己也是愛的表現，一只Love字樣K金墜或8,500元可入手純銀項鍊，都能有鼓舞的效果。

▲Tiffany Paloma's Graffiti Kiss字樣18K白金鑲鑽項鍊（左）109,000元，Tiffany Paloma's Graffiti Peace字樣18K玫瑰金鍊墜20,500元。



▲Tiffany Paloma's Graffiti Rock and Roll字樣耳環，20,500元。



Tiffany Paloma's Graffiti系列陸續加入不同字樣的設計，包括「Peace」、「Kiss」（親吻），以及最新「Rock Roll」搖滾之樂造型珠寶，想表現何種時尚態度，文字珠寶替佩戴者發聲！