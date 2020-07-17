星巴克最新爆款！「綠色大理石杯」超美紋理每個都獨一無二

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「別人的總是不讓人失望」，繼先前的南韓星巴克的熊熊杯、日本星巴克的牛奶杯，近期在韓妞之間又出現了新的洗版杯款！南韓星巴克推出的夏日限定系列中，這款「綠色大理石」玻璃杯特別吸引大家目光，質感造型裝進飲料後彷彿能瞬間變高級，目前已在IG上洗版一片，掀起超高討論度。

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星巴克經常在不同地區推出特殊限定系列的設計杯款，像是這次引起瘋搶的「綠色大理石」玻璃杯，便是南韓星巴克於今年夏季推出的第二波限定系列中的商品。晶瑩剔透的杯壁能稍微透出裡頭飲料的顏色，上面的綠色大理石紋理則是完全不規則的，因此每一個都是獨一無二，有如高級玉石般的既視感。

▲南韓星巴克推出綠色大理石玻璃杯。（圖／翻攝自小紅書）

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此「叢林系列」以低飽和的米色系搭配怡人的綠色植物元素為主，在其他杯款上能看見許多叢林風的葉片，纏繞於杯面上，很有大自然風情，特別適合坐在窗邊一邊看風景一邊喝咖啡時使用，提升生活的質感就是要靠這些療癒的小道具。

▲夏季第二波「叢林系列」。（圖／翻攝自南韓星巴克官網）



此系列中除了絕美的綠色大理石杯備受歡迎之外，另外一款利用鋼鐵製造出的藤編造型手把的水杯，也成為熱賣款式，許多消費者都是像這樣直接帶一組。

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▲鋼織單藤握把玻璃杯、鋼織單藤玻璃水瓶。（圖／翻攝自南韓星巴克官網）

另外，最近還有新推出夏日第三波「星空系列」商品，分為清晨與夜晚兩個色系，舒爽清新的天空藍色與沈穩安靜的夜空藍都非常美，利用繁星與月亮點綴，一口氣推出了超過20多款新杯款。

▲夏季第三波「星空系列」。（圖／翻攝自南韓星巴克官網）

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