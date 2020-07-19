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紙片人OUT！「棉花糖超模」芭比芙蕾拉超強感染力擄獲200萬人

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▲大尺碼模特兒 。（圖／翻攝自IG）

▲大尺碼模特兒芭比芙蕾拉（Barbara Ferreira）走紅，沒有紙片身材卻散發強大美感。（圖／翻攝自IG@barbieferreira，以下同）

編輯／ Ann

隨著一線精品CHANEL（香奈兒）、FENDI等開始啟用大尺碼模特兒，世人對「瘦即是美」的狹隘觀念也逐漸被推翻，有肉感模特兒之稱的芭芭拉費雷拉（Barbara Ferreira）就是一例，她在IG擁有近200萬粉絲，即便沒有超模該有的紙片身材，卻以強大表現力震撼世人，原來肉肉的也可以這麼美！

芭比芙蕾拉（Barbara Ferreira）年僅23歲，是一名巴西裔美國人，身兼大尺碼模特和女演員身份，因出演電視劇《幸福感》扮演凱特埃爾南德斯（Kat Hernandez）一角聞名，更升格美妝品牌Becca代言人。然而她之所以能成為「棉花糖」模特兒代表，全是因為2013年時芭比芙蕾拉毛遂自薦向美國服飾（American Apparel）寄信，希望應徵大尺碼模特兒，她從不認為時尚只能有一種體型，反而自信展現自己的勻稱曲線。芭比芙蕾拉在IG擁有近200萬名粉絲追蹤，她也不避諱PO出各種美照，即便是泳衣、內衣、緊身衣等強調身型的單品，都能輕鬆駕馭，絲毫不顯尷尬。

近期芭比芙蕾拉甚至被法國設計師品牌JACQUEMUS 相中，出鏡2020春夏系列形象照。以居家拍攝的方式，脫去全身衣物，僅有品牌草編包遮住重點部位，運用最直接的方式呈現單品。芭比芙蕾拉不忘露出燦爛笑容，沒有超模該有的紙片身材，感染力卻相當亮眼。她也鼓勵新時代粉絲努力做自己，自愛才是最重要的事情。

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關鍵字：

芭芭拉費雷拉, 芭比芙蕾拉, Barbara Ferreira, Becca, JACQUEMUS
fashion.net

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