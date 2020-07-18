LIFE・經典／街頭攝影大師竟是保姆　「V.M. 薇薇安・邁爾攝影展」帶你回到1950

▲台灣V.M. 薇薇安・邁爾攝影展，揭露這位低調的保姆與街拍攝影大師的內心世界。（圖／異角藝術提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在相機被視為珍稀商品的年代，一位默默無聞的保姆，使用祿萊雙眼相機記錄周邊平凡無奇的生活片段、街景與自拍，在30年間拍攝近10萬多張底片於近年重見天日，想走進1950年代的紐約時光，現在只要前往松菸「V.M. 薇薇安・邁爾攝影展」便能深受啟發。

1926年出生於紐約，Vivian Maier使用祿萊雙眼相機，以腰平的高度記錄當下所見，生前極佳的攝影作品，卻從不輕易示人。往曾與她有過接觸的多名受訪者表示，Vivian Maier擁有許多假名，時常以不同假名面對人們，展現出她及其注重隱私的性格，攝影一向是反映當下場景結合攝影師本身內心的私密視角，在50年後人們透過她的作品，彷彿也對當下時光有了豐富的連結。

▲祿萊雙眼相機視角高度通常與腰部平行，多幅主角大多沒有注視鏡頭，而是看向鏡頭的上方或看向更遠的地方。

▲Vivian Maier經常利用兩面相對的鏡子或櫥窗，製造出無限的身影。

台灣是繼首爾、北京後Vivian Maier亞洲巡迴第三站，「V.M. 薇薇安・邁爾攝影展」，引進首批被歸納可供世界巡迴展覽的「Street Photographer」系列，囊括了其眾多最具代表與經典作，從中可看出她攝影的多元性，可說是集大成的系列，此次共展出113件作品，包含了照片、印樣、以及超8毫米短片，在9／6之前於松山文創園區1號倉庫展出。

展場主要分為6大展區。第1區入門走道，透過投影重現Vivian Maier作品中美國50至70年代的街頭景色，第2區為經典的「Street Photographer」街頭攝影，第3區則是自拍肖像系列「Self-Portraits」，第4區可見「Color Photographs」彩色攝影。第5區則為攝影師大事年表，並在最後第6區，播放Vivian Maier曾帶著照顧的小孩，於下課後採草莓時所拍攝的影片。

她曾經照顧的Gensburg三兄弟表示，此時應是她最快樂的時光，死後他們亦將她的骨灰撒在當地，而Vivian Maier對於攝影的熱情，卻透過作品以及觀眾，以另一種方式延續下去。