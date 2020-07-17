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史上最貴球鞋出現挑戰者！　佳士得端喬丹鞋千萬元起標

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▲▼ 佳士得喬丹鞋 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲佳士得端出在Air Jordan 1面世前，喬丹穿Nike Air Ship籃球鞋出戰，此為1984年款估價約10,500,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）今年5月才以56萬美元、約合台幣1677萬元拍出「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）巔峰時期穿過的Air Jordan 1球鞋，超越去年以43萬7,500美元成交的Nike 1972年製Moon Shoe，刷新史上最高價球鞋紀錄，現在挑戰者來了，佳士得（Christie’s）宣布與Stadium Goods 合作舉辦「Original Air：喬丹比賽籃球鞋及珍罕專屬球鞋」網上專拍，喬丹於1984年首個賽季賽事穿著的Nike Air Ship Jordan名列其中，估價上看千萬元。

▲▼ 佳士得喬丹鞋 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲喬丹1992年穿的AIR JORDAN 7 OLYMPIC球員專屬比賽藍球鞋贏得奧運金牌，估價約1,500,000元起。

將於7月30日至8月13日登場的「Original Air：喬丹比賽籃球鞋及珍罕專屬球鞋」網上專拍，部分收益將捐給NAACP 法律辯護基金，以支持民主、消除不平等和為不同種族爭取公義為宗旨。佳士得端出的11件喬丹拍品中，最受矚目是他職業生涯初期穿的Air Ship Jordan籃球鞋，當時尚未創立Jordan品牌，且他只穿一小段時間，更顯此雙鞋的珍貴，估價約10,500,000元起。

▲▼ 佳士得喬丹鞋 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲喬丹1998年於NBA總決賽練習時曾穿的AIR JORDAN 14 CHICAGO球員專屬練習籃球鞋，估價約180,000元起。

另外兩雙也被收藏家鎖定的鞋款，分別是喬丹於1992年與「夢之隊」勇奪奧運金牌時穿著的 Air Jordan 7 Olympic球員專屬比賽藍球鞋，以及1998年他離開公牛隊前在NBA總決賽練習時穿著的經典 Jordan 14球員專屬練習籃球鞋，應證喬丹締造的傳奇不朽。

▲▼ 蘇富比喬丹鞋 。（圖／翻攝蘇富比官網）

▲喬丹巔峰時期穿過的Air Jordan 1球鞋，5月由蘇富比以56萬美元、約合台幣1677萬元的天價成交。（圖／翻攝蘇富比官網）

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關鍵字：

蘇富比, 佳士得, 喬丹, Air Jordan
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