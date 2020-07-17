夏普投資美華泰網路旗艦店開幕　原會員爽現領3000元購物金

▲台灣夏普併購老牌美妝通路美華泰，網路旗艦店開張大方送原會員購物金。（圖／記者李薇攝）

記者蔡惠如／綜合報導

才在本月初，台灣夏普對外宣佈收購本土美妝連鎖通路品牌美華泰MIRADA，並表示會將在旗下網購平台通路「可購樂」開設旗艦店，今（7／17）宣布即起開張，並同時推出「原美華泰會員」登入後填寫基本資料，即可獲得3,000元購物金，要在一上線就狂力吸客。

台灣夏普表示，此收購案一出獲得市場上的高度關注以及正向回應，多家知名品牌商已主動洽詢並表達合作意願，目前都已積極的接洽中，也落實收購的初步規劃，已於7／17上午10點「美華泰MIRADA品牌旗艦館」於可購樂平台正式上線。

針對原美華泰會員，即起至9／15晚上11：59前，在登入可購樂平台後，選擇之前申辦會員的美華泰門市，填寫基本資料成功後即可獲贈3,000元購物金，此外，在美華泰MIRADA品牌旗艦館消費不限金額，均可用300元優惠價加購國家隊康乃馨醫療口罩50入一盒。

▲夏普美華泰網路旗艦店。（圖／翻攝可購樂官網）



業者表示，首波推出的商品超值嚴選包括「我的美麗日記黑珍珠煥白面膜」、MIT台灣製可溶水抽取衛生紙、「板橋小潘鳯凰酥禮盒」、「Anqueen健康減油氣炸鍋」、「幫寶適日本境內版增量黏貼型尿布」，以及MICHIKO KOSHINO為亞洲女性設計的保養品「CHARLENE夏露霓化妝品」、ALL IN ONE完美全能凝膠乳霜、滋賀縣琵琶湖的紅蒟蒻按摩潔顏皂等。

而京都的「Yojiya」（よーじや）吸油面紙、酒粕面膜、EXCEL美妝、安耐晒防曬系列、黛珂保養品、今治毛巾也將陸續上線開賣。

今年美華泰因不敵業績下滑加上疫情衝擊，1月份先收掉旗下10間實體店面，且在今年3月份致函供應商，表示4月底將陸續收掉剩下的15間門店，其在台經營超過35年，握有超過百萬的會員數，台灣夏普宣布入主美華泰，可一舉衝高其網購平台的會員資料，加上原本的會員，其會員數可上看200萬人，並可從家電品牌跨足美妝，搶攻1年約600億元的新商機。