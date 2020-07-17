fb ig video ETtoday search mobile

夏普投資美華泰網路旗艦店開幕　原會員爽現領3000元購物金

>

▲美華泰,美妝。（圖／記者李薇攝）

▲台灣夏普併購老牌美妝通路美華泰，網路旗艦店開張大方送原會員購物金。（圖／記者李薇攝）

記者蔡惠如／綜合報導

才在本月初，台灣夏普對外宣佈收購本土美妝連鎖通路品牌美華泰MIRADA，並表示會將在旗下網購平台通路「可購樂」開設旗艦店，今（7／17）宣布即起開張，並同時推出「原美華泰會員」登入後填寫基本資料，即可獲得3,000元購物金，要在一上線就狂力吸客。

台灣夏普表示，此收購案一出獲得市場上的高度關注以及正向回應，多家知名品牌商已主動洽詢並表達合作意願，目前都已積極的接洽中，也落實收購的初步規劃，已於7／17上午10點「美華泰MIRADA品牌旗艦館」於可購樂平台正式上線。

針對原美華泰會員，即起至9／15晚上11：59前，在登入可購樂平台後，選擇之前申辦會員的美華泰門市，填寫基本資料成功後即可獲贈3,000元購物金，此外，在美華泰MIRADA品牌旗艦館消費不限金額，均可用300元優惠價加購國家隊康乃馨醫療口罩50入一盒。

▲夏普美華泰網路旗艦店。（圖／翻攝可購樂官網）

▲夏普美華泰網路旗艦店。（圖／翻攝可購樂官網）

業者表示，首波推出的商品超值嚴選包括「我的美麗日記黑珍珠煥白面膜」、MIT台灣製可溶水抽取衛生紙、「板橋小潘鳯凰酥禮盒」、「Anqueen健康減油氣炸鍋」、「幫寶適日本境內版增量黏貼型尿布」，以及MICHIKO KOSHINO為亞洲女性設計的保養品「CHARLENE夏露霓化妝品」、ALL IN ONE完美全能凝膠乳霜、滋賀縣琵琶湖的紅蒟蒻按摩潔顏皂等。

而京都的「Yojiya」（よーじや）吸油面紙、酒粕面膜、EXCEL美妝、安耐晒防曬系列、黛珂保養品、今治毛巾也將陸續上線開賣。

今年美華泰因不敵業績下滑加上疫情衝擊，1月份先收掉旗下10間實體店面，且在今年3月份致函供應商，表示4月底將陸續收掉剩下的15間門店，其在台經營超過35年，握有超過百萬的會員數，台灣夏普宣布入主美華泰，可一舉衝高其網購平台的會員資料，加上原本的會員，其會員數可上看200萬人，並可從家電品牌跨足美妝，搶攻1年約600億元的新商機。

關鍵字：

美華泰, 夏普, 會員, 網路旗艦店
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

好傻好天真！一戀愛就ㄎ一ㄤ的星座TOP 3　牡羊像醉漢、冠軍沒人反駁

好傻好天真！一戀愛就ㄎ一ㄤ的星座TOP 3　牡羊像醉漢、冠軍沒人反駁

1.5萬元調理機➔3790元還有隱藏優惠！1台抵8台　能打冰沙也可煮豆漿、濃湯

1.5萬元調理機➔3790元還有隱藏優惠！1台抵8台　能打冰沙也可煮豆漿、濃湯

許曦文中空下腰絕美！小S女兒合體拍時尚照　許老三超齡氣場無法擋

許曦文中空下腰絕美！小S女兒合體拍時尚照　許老三超齡氣場無法擋

做對就能招桃花！女生提升異性緣必學4招　聊天反應很重要 「樂天小熊餅乾」巨大化變背包！巧克力、草莓口味都Q萌　想獲得全憑運氣 絕不講真心話「藏很深」星座Top 3 ！天蠍保護自己、第一名超意外 今夏夯鞋「三倍券優惠」懶人包出爐！FILA打7折、馬汀3千元穿回家 【奧斯塔羅】2020下半年將有什麼好運到來？ 《屍速2》女主角李貞賢是《眉飛色舞》原唱　40歲長這樣不科學！ 全台最大IKEA新桃園店搶先逛！「客家咖啡廳」超在地、獨家商品揭曉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面