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解救惱人頭氣、頭皮屑！夏季秀髮「3大煩惱」完美對策

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▲▼夏季秀髮「3大煩惱」完美對策 。（圖／翻攝自IG）

▲夏季秀髮困擾應對症下藥。（圖／翻攝自IG/yuuuuukko_）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

逐漸飆升的溫度，宣告著炎熱夏日的來臨，為避免外出流汗時造成頭髮黏膩扁塌，選擇適合自己的洗髮產品，絕對是重要課題。根據「煩惱別」幫大家推薦最適合你的完美洗髮乳。


煩惱1 頭皮出油

炎炎夏日，扁塌油膩的髮絲總讓女孩們傷透腦筋，太過滋潤的洗護髮產品容易導致頭皮不適，過度清潔結果越洗越油，頭皮屑也一發不可收拾。

▲▼ 夏季秀髮「3大煩惱」完美對策 。（圖／品牌提供）

▲茶籽堂 肖楠葉抗屑洗髮露，330ml，650元。

面對高溫容易發生的出油問題，茶籽堂的肖楠葉抗屑洗髮露」，以臺灣特有肖楠木修枝後的葉片萃取出純露，運用自然植萃調理頭皮，結合100%臺灣籽苦茶油強化滋潤，洗淨後清爽不緊繃，如漫步靜謐山林般的涼靜感受。


煩惱2 尷尬頭氣味

你一定有這種經驗，明明前一天才洗頭，隔天就有頭氣味，尤其是在人擠人的車廂，讓人聞到難聞氣味真是尷尬，或是曖昧對象剛好在身邊，一不小心就大扣分。

▲▼ 夏季秀髮「3大煩惱」完美對策 。（圖／品牌提供）

▲Farcent 香水奇蹟洗髮露，微醺小蒼蘭，389元。

夏季頭皮除了要洗乾淨，更可挑選添加香氛的洗髮乳，讓你在清潔保養的同時，也能髮香四溢，若有似無的自然香氣，整體印象整個大加分。Farcent香水奇蹟洗髮露有著微醺小蒼蘭香調，由清新梨子開場搭配白色小蒼蘭所綻放的花香，甜中帶酸。

煩惱3 髮質乾燥脆弱

近來許多人迷上戶外運動，長時間待在烈日豔陽下，更是美麗秀髮的頭號敵人！頭髮吸收紫外線是臉部的二倍，長時間照射紫外線會導致頭髮水份流失、失去彈性，特別是染燙過的髮質， 更容易受到紫外線傷害，變得乾燥脆弱、失去光澤。

▲▼ 夏季秀髮「3大煩惱」完美對策 。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 檞香保濕洗髮精，200ml，1,000元。

頭髮防曬是不分季節的基礎保養，每天的保濕防曬工作就千萬不可馬虎，AVEDA推出的檞香保濕系列，能為髮絲深層解渴，內含冰島苔蘚及落葉松保濕成分，快速為髮絲注入滿滿水量，避免毛鱗片乾燥，並讓幫助舒緩曬後髮絲。

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關鍵字：

夏季, 頭皮, 頭髮, 洗髮精
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