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包・開箱／最有氣場的方包！Versace 「羅馬女神V」墜入黑色壓紋太勾魂

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▲《ET FASHION》開箱仔細看Versace Virtus手袋，大大的金色V字Logo好勾魂。（圖／記者鮑璿安攝、翻攝自品牌官網、IG，以下同）

記者鮑璿安／專題報導

2020年下半年才剛開始，方包潮流就以大將之風重新襲來，這當中絕對不能漏掉Versace Virtus手袋，簡潔的黑色系下，V字Logo宛如暗夜中的寶石閃閃發亮，絲毫不低調。首席創意長Donatella Versace女士提到：「我將包款命名為Virtus，因為它完美地表達了女人的價值觀，大膽的勇氣、自信的力量與開放的心胸。」

▲VERSACE 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲VERSACE 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲VERSACE 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

坎達兒珍娜演繹Virtus 系列手袋，以巴洛克花紋勾勒金屬V字Logo，傳遞羅馬女神維爾圖斯的力量、勇氣和個性。

《ET FASHION》這次包・開箱的主角就是Versace Virtus手袋，如果要選一款遊走於正式與跑趴場合的包款，Virtus當之無愧。2019 秋冬橫空出世就享有高詢問度，最大亮點就屬美到會勾人魂魄的金屬V字Logo，以巴洛克花紋勾勒，藉由羅馬女神維爾圖斯之名（Virtus）象徵力量、勇氣和個性，帶出品牌的美學傳統，百看不膩。在當時就受到多位名人演繹，包括超模伊莉娜沙伊克（Irina Shayk）、坎達兒珍娜（Kendall Jenner）、史黛拉麥斯威爾（Stella Maxwell），大陸女星秦嵐及何穗等人，順勢將Virtus推向夯包行列。

▲VERSACE 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲VERSACE 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲ Versace Virtus 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲本次開箱 Virtus 黑色壓紋手提包，磁吸翻蓋設計藏實用置物空間，多層次背法更是強大，NT$67,500。

熱度持續延燒下，Versace Virtus系列陸續推出包括手提包、腰包、單肩包及晚宴包等多種款式，配色也有網羅蜜桃粉、寶藍、叢林圖騰等色系，同時也有簡約如駝色、黑色及白色等基調。此次開箱款式則是黑色壓紋手提包，皮革運用以平滑皮紋縫製V字注入其中，手感相當療癒。包款則為磁吸翻蓋設計，部分款式鑲有閃爍的織花布料，以金屬線繡上經典的V字圖騰。小細節上也不馬虎，包括背面以及肩帶金扣位置都印有品牌Logo，更具收藏價值。開袋之後，暗藏拉錬內袋增添實用性能，方便隨心置物；然而肩帶、提把元素賦予多重背法，又是Virtus強大之處。

▲VERSACE 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲VERSACE 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲  Virtus變奏出手提包、腰包、單肩包及晚宴包等多種款式，不變的是美到勾人的金色V字 。

品牌首席創意長Donatella Versace女士表示：「我將包款命名為Virtus，因為它完美地表達了Versace女人的價值觀：大膽的勇氣、自信的力量與開放的心胸。」想必Virtus上身，應該所有女人都會被V字魔力勾到失心瘋。

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關鍵字：

Versace, Virtus, Donatella Versace, 包開箱, 手提包, 肩背包, 夯包
fashion.net

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