重訓＋有氧要一起練！搞懂4個運動小知識讓減脂效率更提升

▲想要減脂瘦身，其實重量訓練和有氧運動要一起練。（圖／翻攝IG@babebani、@kkmmmkk）

編輯／Amanda

想要瘦身、維持好身材，除了做好飲食管理，運動當然也不能少，有人喜歡跑步、游泳、飛輪等有氧運動，也有人偏好做無氧的重量訓練，但想要提升減脂效率，其實應該要重量訓練＋有氧運動一起練，快來了解一下以下4個原因。

#有氧＋重訓減脂效率最好



有氧運動能消耗熱量，但無法長時間提高新陳代謝，而重量訓練雖然不能長時間消耗熱量，但卻會增加肌肉總量，進而提升基礎代謝率，就算當天沒有運動也能消耗更多熱量。因此，有氧運動加上重量訓練，就能消耗熱量、提升代謝兩種效果都擁有，才是最合適的減肥方法。

▲有氧運動別做太久，40分鐘就很足夠了。（圖／翻攝IG@babebani）



＃有氧運動時間別太長



有氧運動可幫助燃燒脂肪，但如果時間過長，不僅會消耗脂肪，連肌肉都會被消耗，反而對減脂不好，一般來說，有氧運動做40分鐘左右就很足夠了。

＃過於激烈的有氧會耗損肌肉



想要減脂就要讓消耗的總熱量多餘攝入的總熱量，產生熱量差，有些人就想透過提高有氧運動的強度，以消耗更多脂肪，雖然高強度的鍛鍊會消耗更多熱量，但有氧運動強度太強的話，會使肌肉被耗損。

當運動強度到最大心率60%時，身體消耗的脂肪比糖或肌肉都多，但如果運動強度再提升，到75%以上的話，身體會直接將脂肪、糖、蛋白質全都作為能量來源，使得肌肉耗損。

▲先做有氧運動容易感到無力，影響後續重訓的鍛鍊效率。（圖／翻攝IG@babebani）



＃先做重訓再做有氧



糖分是身體耗能的首要選擇，如果先做有氧運動，體內的糖分就會先被消耗殆盡，等你要再進行重量訓練時，就會感到無力、疲乏，影響鍛鍊效率。

而先做無氧訓練後再進行有氧運動的話，在肝醣消耗的差不多後就會接著燃燒脂肪，所以最好方式應該是熱身後，先做重量訓練，鍛煉完後再做有氧運動。

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