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Kipling祭出三千元「雙包組合」　TUMI搶手印花包用三倍券買免貼錢

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記者王則絲／台北報導

隨著民眾振興券陸續領到手，是不是還有很多人還沒決定要拿來買什麼呢？近期許多品牌都為搶攻大家手裡的振興券，紛紛祭出了專屬的振興優惠，同時也因民眾的報復性出遊比例驚人，相信入手旅行單品會是非常好的選擇，像是比利時包包品牌Kipling、精品品牌TUMI都有針對振興券推出超划算的背包單品。

＃Kipling

比利時包包品牌Kipling的包款以輕便實用為其備受讚譽的特色，適合旅行時使用，為搶搭振興券商機，且剛好時逢比利時國慶（21日）前夕，Kipling特別推出三大優惠方案。

▲振興券優惠。（圖／品牌提供）

▲Kipling搶搭振興券商機，推出三大優惠方案。（圖／品牌提供，以下同）

從7／15～7／21以前，只要單筆消費滿3000元即可獲得萬元電子購物金，且全台門市全面打7折！Kipling還特別為民眾設計了「無腦A+B組合」，選納了眾多包款供民眾自由搭配，任一外出包＋配件包，即享3000元優惠價，不需要多加思考，一組3000元直接帶回家剛剛好。

▲振興券優惠。（圖／品牌提供）

＃TUMI

精品品牌TUMI的包款同樣是以機能性著稱，適合日常都會生活，外出遊玩更能展現超高實用性，台灣TUMI所屬俊嶽家族將於7／24～7／29展開夏季特賣，也不忘配合振興券話題推出「3000元專案商品」系列，其中包括了消費者們非常喜愛的印花單品，像是以下兩款「可收納」旅行袋與背包，便只要3000元就能帶回家。

▲振興券優惠。（圖／品牌提供）

▲振興券優惠。（圖／品牌提供）

▲TUMI 藍色印花可收納背包、旅行袋。原價NT＄4,200，振興券獨享優惠價NT＄3,000。（圖／品牌提供）

＃MANGO

服裝品牌MANGO於今年夏季推出了多彩色系的單品，包括了女孩們在悶熱夏天最愛穿的洋裝，想在出遊前添購新裝不妨參考看看，此外，MANGO也祭出振興優惠，7／15～7／26單筆滿3,000元贈送特別製作的400元面額「多彩時尚振興券」。

▲振興券優惠。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Kipling, Tumi, Mango, 振興券, 優惠, 背包, 包包, 特價, 振興券, 三倍券, 振興三倍券
fashion.net

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