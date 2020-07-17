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氣溫創新高！台隆手創館珊瑚色文青小風扇好療癒　3天賣破千支

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▲氣溫創新高手持電風扇熱賣。（圖／台隆手創館提供）

▲氣溫創新高手持電風扇熱賣。（圖／台隆手創館、生活工場、特力集團提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期振興券終於上路，民眾逛街消費商機也慢慢發酵，適逢氣溫屢創新高，涼夏商品大熱賣，今年「高顏值」小風扇特別受消費者青睞，珊瑚色上吹式頸掛風扇，外型設計滿滿文青風，掛在頸上也很可愛，還有手持式的FUNY攜帶式風扇也很受歡迎，3天整體銷量就破千支。

台隆手創館表示，7／15振興券正式上路之後，紙本券消費人數大約佔2成以上左右，加上近期推出消費滿3,000元送400元的回饋，催出買氣下週又將迎來「大暑」節氣，涼夏商品銷量仍看俏，以及父親節送禮潮，預計首波假日紙本券回流將越趨明顯。

方形設計的Beson多功能上吹式頸掛風扇，與市售許多手持式的風扇造型不同，圓潤身形相當吸睛，搭配同色系的頸帶，不但為造型加分也很實用，原價590元，近期推出2件1,000元的特價，還加送價值39元的束口收納袋，受到許多女性顧客青睞，另一款FUNY攜帶式風扇顏色很療癒，也是店內熱賣款，原價350元，特價299元。

▲氣溫創新高手持電風扇熱賣。（圖／台隆手創館提供）

▲氣溫創新高手持電風扇熱賣。（圖／台隆手創館提供）

為搭上振興券掀起的消費熱潮，台隆手創館7／15至8／31期間，推出單筆消費滿3,000元贈400元抵用券活動，另針對台隆電子會員，單筆消費滿500元加贈限量小禮物。而非會員消費者，也祭出單筆消費滿2,500元加入電子會員，立即升等VIP會員優惠。

▲氣溫創新高手持電風扇熱賣。（圖／台隆手創館提供）

生活工場則於7／31前，推出門市家具、家飾品、日用品、餐廚好物以及家電用品優惠價最低6折起，此外消費每滿3,888元，再直接現折888元，等同只要付3,000元，線上商城也同步祭出消費滿1,000元現折100元活動。

▲居家通路振興券方案。（圖／生活工場、特力提供）

▲雅適防潑水雙人座沙發，原價15,000元，會員特價12,599元。（圖／生活工場提供）

特力集團則針對特力屋、HOLA、hoi好好生活實體門市，推出7／31前特力愛家卡APP會員，憑政府振興券3,000元，至全台特力屋、HOLA、hoi好好生活實體門市，可兌換價值3,600元的特力集團購物電子券，現賺600元，可在3大通路門市消費時直接折抵，使用期限至8／9止。

▲居家通路振興券方案。（圖／生活工場、特力提供）

關鍵字：

振興券, 三倍券, 振興三倍券, 居家, 台隆手創館, 生活工場, 特力
fashion.net

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