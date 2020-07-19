無電線吹風機萬元有找！　趴趴走邊乾髮沒問題，最多可用4小時

▲AER無線充電吹風機在募資平台上市。（圖／翻攝kickstarter，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

對於瓦數量大的小家電，如吹風機，許多品牌大廠總是無法克服技術上的限制，推出「無線」的設計產品，然而一款近期於kickstarter募資平台上的AER吹風機則打破了這慣例，推出首款無電線的「充電式吹風機」，才上架3天就募集27萬元美金，相當於近800萬元台幣的支持者。

對於洗完頭髮必用的吹風機，我們總是有大瓦數大風量能快乾的印象，然而這樣的思維也影響了吹風機的設計模式，事實上動輒1500Ｗ的大輸出，就現今電池的技術上，無法提供長時間的使用模式，對許多長頭髮的女性使用者而言，要吹上20分鐘的頭髮是稀鬆平常的，這也是市售吹風機產品無法擺脫電源線的原因。

而AER吹風機採用的方式，則是利用機身內建的AI晶片與感應器，分析環境周邊的濕度，進行出風的微調，另外還能學習使用者的吹髮習慣，找出「最省能源」的乾髮方式，透過這樣的設計，原廠號稱最多可提供4個小時的使用時間，此外一般吹風機輸出功率約在1500Ｗ，經過機身感應微調後，可將使用電力降低至500W，並達到一樣的乾髮效果。

然而，需要裝置電池，機身看起來當然也與傳統吹風機不同，它的尺寸比一般吹風機還要大，手柄下方則有電池盒（它總要擺在機身內某個地方），若想使用無線的便利，多少都要進行妥協，不過究竟無線吹風機使用能有多少好處？除了可以到處走來走去之外，在吹乾寵物的毛髮也方便多了，加上在募資平台上的價格或許也能讓人接受，你也會想要有一支試試看嗎？

AER無線充電吹風機目前於kickstarter募資平台售價為229元美金，折合台幣約6,800元，預計2020年11月開始出貨。

而另一英國知名家電Dyson雖然尚未推出無線吹風機，近期推出的最新產品Corrale直髮造型器，主打無線充電功能，夾頭髮時不再有電線干擾，號稱有30分鐘續航力，即便在通勤時或帶著上班，都能馬上做造型，上市價格16,600元。

▲Dyson在台推出Corrale直髮造型器。（圖／記者蔡惠如攝）