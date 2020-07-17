無濾鏡的早春秀圖！VALENTINO零加工詮釋色彩　TOD’S「枕頭包」變購物袋

▲2021早春系列，VALENTINO選擇用「無濾鏡」鏡頭真實詮釋亮麗衣著，TOD’S 則延續休閒風。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

義大利精品TOD’S在昨（16日）線上發佈2021早春男女系列，延續冬季休閒的高級風，簡潔線條遇上粉嫩色彩頗有春夏交接的活力氣息，連大勢「Pillow Bag 枕頭包」也在本季搖身一變化作購物手提袋使用。 同樣來自義大利的VALENTINO則選擇用「無濾鏡」鏡頭真實詮釋亮麗衣著，大展剛柔並濟審美。

▲TOD’S 以70年代義大利人對生命的熱愛為創作靈感，從牛仔、軍裝外套展現豐富實穿性；疫情期間拍攝，後方還有戴著口罩的工匠們。（圖／品牌提供）

TOD’S 20/21早春男女系列延續冬季系列的休閒優雅概念，以70年代義大利人對生命的熱愛為創作靈感。服裝使用不同的綠色色系、 栗紅色、深藍色與天藍色相互襯托，卻意外產生和諧美。善用多層次搭配也是本季一大巧思，從軍裝風格的長款連帽外套（parka）到剪裁細緻的短款外套。或是機車外套以及不斷進化演變的風衣（trench coat），均以皮革裝飾點綴，提升整體質感之餘也豐富日常實穿性。

▲「枕頭包」Pillow Bag不改柔軟外型，卻注入麂皮以及蟒蛇皮碰撞出驚喜火花 。（圖／品牌提供）

配件部分，大勢「枕頭包」Pillow Bag依舊維持柔軟外型，不過遇上了麂皮以及蟒蛇皮則碰撞出驚喜火花，塑造出別緻優雅的hobo形狀，也可以作為購物手提袋使用，上手更便利，無論提著、肩背都十分可愛。 首次於2020秋冬系列亮相的Holly Bag在本次換上療癒天空藍，具馬鞍風格的縫線設計增添氣質。

▲VALENTINO 創意總監Pierpaolo Piccioli用「無濾鏡無加工」的方式拍攝新品，模糊性別界限是一大亮點 。（圖／品牌提供）

同樣來自義大利的 VALENTINO 2021早春系列由創意總監Pierpaolo Piccioli親自操刀拍攝，為了貼近時裝秀呈現方式，毫無濾鏡以及加工的手法，真實展現色彩。模糊性別界限，運用簡化線條構造基本輪廓，紅、綠、粉象徵春夏的種種生機，短款外套、上衣、褲子及斗篷均以幾何圖案組合成制服風格，掛毯圖騰全然解構。VALENTINO Garavani配飾具有獨特的質感和觸感，花朵、蝴蝶結、皮革或草繩上的鉚釘裝飾在Atelier包和鞋履上，層次感十足，是本季大勢單品。

▲鉚釘裝飾在Atelier包和鞋履上，展現剛毅與柔美相佐的審美。（圖／品牌提供）