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「5個方法」讓頭髮快速留長，原來「梳頭」藏秘密

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▲▼「5個方法」讓頭髮快速生長。（圖／翻攝自IG）

▲隨著頭髮長度變換造型是女生的小樂趣。（圖／翻攝自IG/aoi186）

編輯 / Lily

你是不是也這樣？短髮時候想留長，長髮又好想剪短，偏偏現在處在尷尬的中長髮，要翹不翹好困擾，要怎麼樣才能趕快把頭髮留長呢？以下幾個小技巧請筆記。

不要過度清潔

許多人都以為每天洗頭可以增加頭髮生長速度，但過度清潔就像太頻繁洗臉一樣，會把頭皮本來該有的保護油脂洗掉，會使頭皮變乾，反而不利頭皮生長。其實洗頭過程中的按摩頭皮，能促進新陳代謝，進而促進秀髮生長。

養成護髮習慣

護髮和頭髮生長雖然沒有直接關係，但是健康的毛囊可以使秀髮更為健康，即便是造型也不容易斷裂，換句話說，只要把頭髮養好，頭髮增長機率就會大增。

掌握梳頭技巧

你每天梳頭嗎？正確的梳髮方式能夠有效刺激頭皮，令頭髮健康生長，若是錯誤方式則會使頭髮掉落，建議濕髮時先將髮尾梳開，接著再從上向下順著梳。

定期修剪頭髮

定期修剪頭髮會增長頭髮是真的，將髮尾受損的分叉修剪掉，不讓受損的斷裂使頭髮參差不齊，髮型師建議如果想要留長頭髮，建議定期3個月修剪一次，這樣頭髮才會最健康。

▲▼ 「5個方法」讓頭髮快速生長。（圖／Unsplash）

▲攝取充足蛋白質能促進頭髮生長。（圖／Unsplash）

均衡飲食習慣

頭髮是由蛋白質組成，所以需要均衡的飲食才能獲得健康秀髮，當秀髮健康，不僅生長速度快也能使髮質變得強韌不易斷裂。營養師建議像是雞蛋、魚、豆腐，幫助頭髮生長，同時補充營養。

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關鍵字：

頭髮, 生長, 方法, 技巧, 生活習慣
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