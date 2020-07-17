孫芸芸豹紋上身撩裙加辣　修長視覺效果秒變180公分

▲孫芸芸穿約15,000元的豹紋洋裝，搭配Prada軟牛皮手提包74,000元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

豹紋是時尚圈經典不敗的圖紋，但不限秋冬才能將此狂野圖案穿上身，名媛孫芸芸在炎熱夏季就有不少豹紋單品吸睛，她分享穿著約15,000元Veronica Beard豹紋細肩帶長洋裝，搭配剛入手的Prada黑色軟牛皮手提包，再露出招牌的鳥仔腳，立刻創造如180公分的修長視覺效果，另一張則是斜倚手撐著頭，風情萬種模樣讓網友喊「好辣好辣」。

▲冬季時孫芸芸曾裹著豹紋頭巾，配豹紋仿皮草大衣秀寶格麗包，流露貴太太氣息。



▲孫芸芸穿豹紋連身短褲，背Alexander McQueen鍊帶包。

孫芸芸一年四季穿搭都有豹紋蹤影，冬季時穿秀藍底豹紋圖案短洋裝露絲襪美腿，抑或裹著豹紋頭巾配豹紋仿皮草大衣流露貴太太氣息；夏季則換上豹紋連身短褲或洋裝，巧合的是都搭當季最新的黑色包款，被她納入收藏的包括寶格麗（BVLGARI）托特包、Alexander McQueen鍊帶包。

▲孫芸芸斜倚手撐著頭，風情萬種模樣讓網友喊「好辣好辣」。



▲孫芸芸戴同名品牌YUN YUN SUN的Nebula系列Pluto耳環，6880元。（圖／YUN YUN SUN官網，以下同）

這回孫芸芸套上由妯娌創立、以夫姓為名的美國品牌Veronica Beard豹紋長洋裝，搭配她的同名飾品品牌YUN YUN SUN的Nebula系列Pluto耳環，以及Prada黑色軟牛皮手提包，她使出高招刻意拉高裙子露出纖細美腿，更吸睛了。

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